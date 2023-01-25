https://ria.ru/20230125/putin-1847357518.html

Путин подписал указ об изменениях в основы культурной политики

Путин подписал указ об изменениях в основы культурной политики - РИА Новости, 25.01.2023

Путин подписал указ об изменениях в основы культурной политики

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики, его текст опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:39

2023-01-25T15:39

2023-01-25T17:58

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Перед Российской Федерацией стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества. <...> Это возможно только при условии последовательных инвестиций в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В недавнем прошлом такие вложения были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса", — говорится во втором разделе документа.К "наиболее опасным для будущего России проявлениям этого кризиса" относятся:Сама "государственная культурная политика" определяется как деятельность органов публичной власти при участии институтов гражданского общества, направленная на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры и "формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".Ее основными целями обозначено формирование "гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности", а также "укрепление единства и сплоченности российского общества посредством культурного и гуманитарного развития".Среди прочего в указе говорится о защите традиционных семейных ценностей и института брака, который определяется как союз мужчины и женщины.Внимание также уделено защите и поддержке русского языка как государственного. В частности, среди задач заявлено противодействие излишнему использованию иностранной лексики.Подраздел о расширении и поддержке международных культурных и гуманитарных связей дополнен абзацами, в которых говорится о создании условий для популяризации российской культуры, русского языка и литературы за рубежом, в том числе для сохранения "общероссийской гражданской идентичности" проживающих там соотечественников, а также положением о "принятии мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия".

https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия