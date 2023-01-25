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Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году
Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023
Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году
Президент России Владимир Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году, к 270-летию университета. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:36
2023-01-25T16:45
общество
владимир путин
елизавета петровна (императрица)
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году, к 270-летию университета. В День студенчества Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". "Сейчас вот прошлись, я думаю, вы тоже видели, посмотрели этот инновационный кластер "Ломоносов". Это только начало, думаю, что вся эта система, весь городок или город научный, научно-исследовательский, инновационный будет создан как раз к 270-летию... Это будет в 2025 году. Надеюсь, все это будет сделано", - сказал Путин на встрече со студентами. По словам президента РФ, один из ректоров университета князь Трубецкой при вступлении в свою должность говорил, "что нужно верить в себя, верить в молодежь и в то святое дело, которому служим". Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
https://ria.ru/20230125/studenty-1847352398.html
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общество, владимир путин, елизавета петровна (императрица), россия
Общество, Владимир Путин, Елизавета Петровна (императрица), Россия
15:36 25.01.2023 (обновлено: 16:45 25.01.2023)
 
Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году

Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится к 270-летию университета

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году, к 270-летию университета.
В День студенчества Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:26
Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества
"Сейчас вот прошлись, я думаю, вы тоже видели, посмотрели этот инновационный кластер "Ломоносов". Это только начало, думаю, что вся эта система, весь городок или город научный, научно-исследовательский, инновационный будет создан как раз к 270-летию... Это будет в 2025 году. Надеюсь, все это будет сделано", - сказал Путин на встрече со студентами.
По словам президента РФ, один из ректоров университета князь Трубецкой при вступлении в свою должность говорил, "что нужно верить в себя, верить в молодежь и в то святое дело, которому служим".
"В данном случае наше дело - развитие науки, образования. И вы неотъемлемая, важнейшая часть всей этой системы. Я желаю вам всего самого доброго, чтобы у вас и производственные, научные результаты были значимыми, которые приносили бы вам удовлетворение, чтобы вы чувствовали, что вы самореализуетесь в жизни благодаря своей работе, чтобы эта работа приносила значимые, существенные результаты всему нашему обществу, нашему государству. Уверен, так оно и будет", - заключил Путин.
Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:13
Путин пообещал приехать на 270-летие МГУ в 2025 году
 
ОбществоВладимир ПутинЕлизавета Петровна (императрица)Россия
 
 
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