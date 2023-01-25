https://ria.ru/20230125/putin-1847356755.html

Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году

Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2023

Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году

Президент России Владимир Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году, к 270-летию университета. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:36

2023-01-25T15:36

2023-01-25T16:45

общество

владимир путин

елизавета петровна (императрица)

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что кластер "Ломоносов" МГУ запустится в 2025 году, к 270-летию университета. В День студенчества Путин посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". "Сейчас вот прошлись, я думаю, вы тоже видели, посмотрели этот инновационный кластер "Ломоносов". Это только начало, думаю, что вся эта система, весь городок или город научный, научно-исследовательский, инновационный будет создан как раз к 270-летию... Это будет в 2025 году. Надеюсь, все это будет сделано", - сказал Путин на встрече со студентами. По словам президента РФ, один из ректоров университета князь Трубецкой при вступлении в свою должность говорил, "что нужно верить в себя, верить в молодежь и в то святое дело, которому служим". Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.

https://ria.ru/20230125/studenty-1847352398.html

https://ria.ru/20230125/yubiley-1847347186.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, елизавета петровна (императрица), россия