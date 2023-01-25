https://ria.ru/20230125/putin-1847354646.html

Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе

Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе - РИА Новости, 25.01.2023

Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:32

2023-01-25T15:32

2023-01-25T17:23

в мире

владимир путин

россия

австрия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры"."У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".Президент напомнил, что Советский союз выступил в качестве гаранта конституции Австрийской Республики, и многие австрийцы помнят и благодарны за это России - правопреемнице СССР."Что касается Австрии, советские войска же были в Австрии, и они ушли оттуда. И Советский союз, а Россия как правопреемник Советского союза, выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане Австрии это знают и благодарны России за эту позицию", - добавил президент.

https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html

https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html

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Дарья Буймова

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Путин: у меня добрые отношения со многими австрийцами Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми из Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры". "У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". 2023-01-25T15:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, австрия, ссср