https://ria.ru/20230125/putin-1847354646.html
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе - РИА Новости, 25.01.2023
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе
Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:32
2023-01-25T15:32
2023-01-25T17:23
в мире
владимир путин
россия
австрия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847373187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f7551cd4d20838ec26ef024fd87b479.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры"."У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".Президент напомнил, что Советский союз выступил в качестве гаранта конституции Австрийской Республики, и многие австрийцы помнят и благодарны за это России - правопреемнице СССР."Что касается Австрии, советские войска же были в Австрии, и они ушли оттуда. И Советский союз, а Россия как правопреемник Советского союза, выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане Австрии это знают и благодарны России за эту позицию", - добавил президент.
https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html
https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html
россия
австрия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847373187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_82c4fa69d91fe46ed50dbdc3aa9824e3.jpg
Путин: у меня добрые отношения со многими австрийцами
Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми из Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".
"У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
2023-01-25T15:32
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, австрия, ссср
В мире, Владимир Путин, Россия, Австрия, СССР
15:32 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе
Путин заявил, что мнение простых людей на Западе не меняется от политической конъюнктуры