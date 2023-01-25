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Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе - РИА Новости, 25.01.2023
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе
Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:32
2023-01-25T17:23
в мире
владимир путин
россия
австрия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры"."У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".Президент напомнил, что Советский союз выступил в качестве гаранта конституции Австрийской Республики, и многие австрийцы помнят и благодарны за это России - правопреемнице СССР."Что касается Австрии, советские войска же были в Австрии, и они ушли оттуда. И Советский союз, а Россия как правопреемник Советского союза, выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане Австрии это знают и благодарны России за эту позицию", - добавил президент.
https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html
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Путин: у меня добрые отношения со многими австрийцами
Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми из Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры". "У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
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в мире, владимир путин, россия, австрия, ссср
В мире, Владимир Путин, Россия, Австрия, СССР
15:32 25.01.2023 (обновлено: 17:23 25.01.2023)
 
Путин рассказал о контактах с простыми людьми на Западе

Путин заявил, что мнение простых людей на Западе не меняется от политической конъюнктуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".
"У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно, и, несмотря ни на какие драматические события, которые в мире происходят, их мнения в отношении нашей страны не меняются, в отличие от политических элит некоторых станы, включая европейские", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
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"Что касается Австрии, советские войска же были в Австрии, и они ушли оттуда. И Советский союз, а Россия как правопреемник Советского союза, выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане Австрии это знают и благодарны России за эту позицию", - добавил президент.
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