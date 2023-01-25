https://ria.ru/20230125/putin-1847325196.html

Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы"

Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы" - РИА Новости, 25.01.2023

Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы"

Президент России Владимир Путин в День студента посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:16

2023-01-25T14:16

2023-01-25T17:41

общество

владимир путин

сергей собянин

виктор садовничий

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россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День студента посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.Президенту показали интерактивный макет Центра и проекты резидентов кластера "Ломоносов". Среди них проект "Беспилотные летательные системы", проект "Передовые промышленные технологии", проект "Биомедицина".Как отметил Собянин в ходе осмотра, кластер "Ломоносов" был спроектирован и построен за два года."Это самая большая вообще такая сложная территория Москвы оказалась, 3,5 тысячи человек, работало 1,5 тысячи единиц техники, на протяжении нескольких месяцев просто круглосуточно работали, чтобы справиться с таким огромным объемом. Ну и плюс криминальная история, вы помните, гаражи металлические, там бог его знает, чего там только не было. Целую спецоперацию вынуждены были проводить... Ну и в конечном итоге за два года был спроектирован и построен кластер "Ломоносов" и параллельно мы начали работать с градостроительной документацией, проектом планировки", - сказал Собянин.Путин также ознакомился с ходом строительства образовательного кластера Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".Президенту также рассказали о разработке универсальной системы связи."Особенность этой системы в том, что если бы вы сейчас пролетали где-нибудь над Смоленском на расстоянии 370 километров, а я все так же находился бы в Москве, то мы с вами точно так же могли бы через нее общаться. Не наблюдая какого-либо ухудшения качества связи, - рассказал резидент кластера главе государства.Путин поинтересовался, за счет чего работает эта система, и получил ответ, что рядом стоят два модема."Здорово", - сказал Путин.Также главе государства рассказали о разработках в области зондовой микроскопии.Студенты в России 25 января отмечают свой праздник (Татьянин день) - день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского государственного университета.

https://ria.ru/20230125/putin-1847283395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, сергей собянин, виктор садовничий, москва, россия