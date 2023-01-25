https://ria.ru/20230125/putin-1847292264.html
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина - РИА Новости, 25.01.2023
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина
В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:27
2023-01-25T12:27
2023-01-25T12:27
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Правильное. С соответствующим уровнем безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос какое компьютерное оборудование стоит у президента России в кабинете.
https://ria.ru/20230125/khakery-1847291812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина
Песков: в кабинете Путина стоит оборудование с соответствующим уровнем безопасности