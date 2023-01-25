https://ria.ru/20230125/putin-1847292264.html

Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина

Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина - РИА Новости, 25.01.2023

Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина

В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:27

2023-01-25T12:27

2023-01-25T12:27

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Правильное. С соответствующим уровнем безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос какое компьютерное оборудование стоит у президента России в кабинете.

https://ria.ru/20230125/khakery-1847291812.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков