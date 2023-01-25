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Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина - РИА Новости, 25.01.2023
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Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина - РИА Новости, 25.01.2023
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина
В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:27
2023-01-25T12:27
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Правильное. С соответствующим уровнем безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос какое компьютерное оборудование стоит у президента России в кабинете.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
12:27 25.01.2023
 
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина

Песков: в кабинете Путина стоит оборудование с соответствующим уровнем безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В кабинете у президента России Владимира Путина стоит правильное компьютерное оборудование, с соответствующим уровнем безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Правильное. С соответствующим уровнем безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос какое компьютерное оборудование стоит у президента России в кабинете.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 12:25
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
 
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