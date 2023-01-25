https://ria.ru/20230125/putin-1847290999.html

Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой

Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой - РИА Новости, 25.01.2023

Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой

Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед Госдумой задачи, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:22

2023-01-25T12:22

2023-01-25T12:23

политика

вячеслав володин

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед Госдумой задачи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Уже вчера поздно поздно вечером мы говорили, что у президента было запланировано много много бесед. Состоялась его встреча со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год", - сказал Песков журналистам.Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1 365 законопроектов.

https://ria.ru/20230123/rossiya-1846809668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, вячеслав володин, владимир путин, россия, госдума рф