12:22 25.01.2023 (обновлено: 12:23 25.01.2023)
Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой
Песков: Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед Госдумой задачи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Уже вчера поздно поздно вечером мы говорили, что у президента было запланировано много много бесед. Состоялась его встреча со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год", - сказал Песков журналистам.
Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1 365 законопроектов.
23 января, 15:10Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин