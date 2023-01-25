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Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой
Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой - РИА Новости, 25.01.2023
Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой
Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед Госдумой задачи, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:22
2023-01-25T12:23
политика
вячеслав володин
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед Госдумой задачи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Уже вчера поздно поздно вечером мы говорили, что у президента было запланировано много много бесед. Состоялась его встреча со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год", - сказал Песков журналистам.Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1 365 законопроектов.
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политика, вячеслав володин, владимир путин, россия, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
12:22 25.01.2023 (обновлено: 12:23 25.01.2023)
 
Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой

Песков: Путин обсудил с Володиным задачи, стоящие перед Госдумой

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед Госдумой задачи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Уже вчера поздно поздно вечером мы говорили, что у президента было запланировано много много бесед. Состоялась его встреча со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год", - сказал Песков журналистам.
Госдума провела первое пленарное заседание весенней сессии 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что сессия будет насыщенная - в законотворческом портфеле находятся 1 365 законопроектов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 15:10
Россия выступает за справедливое мироустройство, заявил Володин
 
ПолитикаВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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