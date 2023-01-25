https://ria.ru/20230125/prostranstvo-1847386534.html
В России сформируют единое электронное пространство
В России сформируют единое электронное пространство - РИА Новости, 25.01.2023
В России сформируют единое электронное пространство
Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:55
2023-01-25T16:55
2023-01-25T16:55
культура
россия
национальная электронная библиотека
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента страны. "Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности", - говорится в документе. Также в стране планируют сформировать безопасную информационную среду через популяризацию информационных ресурсов, через которые распространяется достоверная информация.
https://ria.ru/20230125/gospolitika-1847373747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальная электронная библиотека
Культура, Россия, Национальная электронная библиотека
В России сформируют единое электронное пространство
В России сформируют единое электронное пространство библиотек, архивов и музеев