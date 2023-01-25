Рейтинг@Mail.ru
В России сформируют единое электронное пространство - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230125/prostranstvo-1847386534.html
В России сформируют единое электронное пространство
В России сформируют единое электронное пространство - РИА Новости, 25.01.2023
В России сформируют единое электронное пространство
Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:55
2023-01-25T16:55
культура
россия
национальная электронная библиотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента страны. "Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности", - говорится в документе. Также в стране планируют сформировать безопасную информационную среду через популяризацию информационных ресурсов, через которые распространяется достоверная информация.
https://ria.ru/20230125/gospolitika-1847373747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, национальная электронная библиотека
Культура, Россия, Национальная электронная библиотека
16:55 25.01.2023
 
В России сформируют единое электронное пространство

В России сформируют единое электронное пространство библиотек, архивов и музеев

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента страны.
"Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности", - говорится в документе.
Также в стране планируют сформировать безопасную информационную среду через популяризацию информационных ресурсов, через которые распространяется достоверная информация.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:29
В задачи госполитики включили борьбу с использованием иностранных слов
 
КультураРоссияНациональная электронная библиотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала