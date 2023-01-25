https://ria.ru/20230125/prostranstvo-1847386534.html

В России сформируют единое электронное пространство

В России сформируют единое электронное пространство - РИА Новости, 25.01.2023

В России сформируют единое электронное пространство

Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:55

2023-01-25T16:55

2023-01-25T16:55

культура

россия

национальная электронная библиотека

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев, следует из соответствующего указа президента страны. "Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания и национальные электронные архивы по различным отраслям и сферам деятельности", - говорится в документе. Также в стране планируют сформировать безопасную информационную среду через популяризацию информационных ресурсов, через которые распространяется достоверная информация.

https://ria.ru/20230125/gospolitika-1847373747.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, национальная электронная библиотека