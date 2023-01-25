https://ria.ru/20230125/prostranstvo-1847253224.html

Власти Молдавии приняли решение не закрывать воздушное пространство

Власти Молдавии приняли решение не закрывать воздушное пространство - РИА Новости, 25.01.2023

Власти Молдавии приняли решение не закрывать воздушное пространство

Молдавия не собирается закрывать небо в связи с несколькими случаями падения обломков ракет на ее территорию, заявил глава минобороны республики Анатолий... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:57

2023-01-25T09:57

2023-01-25T09:57

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КИШИНЕВ, 25 янв – РИА Новости. Молдавия не собирается закрывать небо в связи с несколькими случаями падения обломков ракет на ее территорию, заявил глава минобороны республики Анатолий Носатый. С начала боевых действий на Украине власти Молдавии зафиксировали на приграничной территории три случая падения фрагментов ракет, однако их происхождение не было установлено. Последний случай произошел в районе Бричаны. Минобороны сообщало, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства республики. "Да, такие предложения (о закрытии воздушного пространства) в правительстве были, имелись определенные риски, но сейчас они низкие, принято решение не закрывать небо. На данный момент такой вопрос не стоит, но мы следим за ситуацией и в случае необходимости, или опасности, все меры будут приняты", - сказал Носатый в интервью интернет-каналу Rlive. По словам министра, закрытие воздушного пространства сейчас привело бы к ряду проблем, в том числе и по обеспечению гуманитарной помощи беженцев с Украины. "Закрытие воздушного пространства нарушило бы авиасообщение, от которого зависят граждане Молдавии. Кроме того, большая часть помощи беженцам тоже поступает по воздуху", - отметил Носатый. Министр также подчеркнул, что найденные фрагменты армия передала следственным органам. "Военные лишь проверяют всю территорию на предмет выявления обломков или деталей, представляющих опасность для граждан. Касательно найденных фрагментов, то они переданы генпрокуратуре, она занимается расследованием", – сказал Носатый, воздержавшись назвать принадлежность обнаруженных объектов. По словам министра, молдавская система противовоздушной обороны интегрирована с румынской и украинской еще со времен СССР, но она не способна выявлять многие ракеты новых образцов.

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

https://ria.ru/20230124/moldaviya-1847077332.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, украина