https://ria.ru/20230125/prolet-1847305640.html
Установлен последний пролет самого северного моста через Енисей
Установлен последний пролет самого северного моста через Енисей - РИА Новости, 25.01.2023
Установлен последний пролет самого северного моста через Енисей
Мостостроители установили последний пролет Высокогорского моста через Енисей на севере Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:16
2023-01-25T13:16
2023-01-25T13:16
красноярский край
енисейский район
александр усс
ангара
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Мостостроители установили последний пролет Высокогорского моста через Енисей на севере Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Усс.Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдёт 8,4 тысячи тонн металлоконструкций. Открыть движение по мосту планируется осенью 2023 года.Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час.Масштабную переправу в Енисейском районе возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей.Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.
https://ria.ru/20230116/rabota-1845227966.html
https://realty.ria.ru/20230110/stroitelstvo-1843812884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, енисейский район, александр усс, ангара
Красноярский край, Енисейский район, Александр Усс, Ангара
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Мостостроители установили последний пролет Высокогорского моста через Енисей на севере Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Усс.
Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдёт 8,4 тысячи тонн металлоконструкций. Открыть движение по мосту планируется осенью 2023 года.
"Здесь на этих широтах впервые построен самый северный в нашей стране мост через Енисей. Это реальный шаг в будущее, который открывает дорогу к неисчерпаемым богатствам правобережья и, конечно позволяет решить многие социальные задачи. Поздравляю всех красноярцев", - сказал Усс в размещенном видео.
Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час.
Масштабную переправу в Енисейском районе
возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.
Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары
. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей.
Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.