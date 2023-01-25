https://ria.ru/20230125/prolet-1847305640.html

Установлен последний пролет самого северного моста через Енисей

Установлен последний пролет самого северного моста через Енисей - РИА Новости, 25.01.2023

Установлен последний пролет самого северного моста через Енисей

Мостостроители установили последний пролет Высокогорского моста через Енисей на севере Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:16

2023-01-25T13:16

2023-01-25T13:16

красноярский край

енисейский район

александр усс

ангара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847303428_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7ea12478608ed43164e286cc88e054a6.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Мостостроители установили последний пролет Высокогорского моста через Енисей на севере Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Усс.Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года были возведены все одиннадцать опор моста. Буровые работы приходилось вести на глубине до двух метров. В начале декабря на объект доставили металлоконструкции, необходимые для завершения строительства русловой части переправы. Это почти 8 тысяч тонн стали. Всего на строительство Высокогорского моста уйдёт 8,4 тысячи тонн металлоконструкций. Открыть движение по мосту планируется осенью 2023 года.Расчетная скорость движения по двухполосной переправе с асфальтобетонным покрытием составит около 80 километров в час. В настоящее время средняя скорость движения автотранспорта по зимнику не превышает 25 километров в час.Масштабную переправу в Енисейском районе возводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ход работ в Енисейском районе лично контролирует губернатор края Александр Усс. Общая стоимость работ составляет более 7 миллиардов рублей.Мост является ключевым объектом в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте Енисейская Сибирь. Он позволит компаниям оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. По словам Усса, в северные районы края в ближайшие годы будет инвестировано порядка 180 миллиардов рублей.Ожидается, что мост окажет значимый социальный эффект – население правого берега в этом районе по пять месяцев в году фактически отрезано от большой земли – приходится пользоваться ледовыми и паромными переправами в зависимости от сезона.

https://ria.ru/20230116/rabota-1845227966.html

https://realty.ria.ru/20230110/stroitelstvo-1843812884.html

красноярский край

енисейский район

ангара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, енисейский район, александр усс, ангара