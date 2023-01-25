https://ria.ru/20230125/printsipy-1847367884.html

В АдГ раскритиковали решение Шольца по поставкам танков Киеву

В АдГ раскритиковали решение Шольца по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023

В АдГ раскритиковали решение Шольца по поставкам танков Киеву

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в "выбрасывании за... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:13

2023-01-25T16:13

2023-01-25T17:09

специальная военная операция на украине

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германия

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в "выбрасывании за борт" послевоенных мирных принципов после решения передать Киеву танки Leopard 2. "Вы только что выбросили фундаменты послевоенного времени за борт. Особая ответственность Германии за жертвы Второй мировой войны была смыслообразующей", - заявил Быстрон в бундестаге, задавая вопрос Шольцу. Он упомянул, что данная ответственность простирается и на миллионы погибших советских граждан во Второй мировой войне. "Больше никогда не воевать, не поставлять оружие в зоны конфликта – это были фундаменты внешней политики Германии в послевоенное время. Вы войдете в историю как канцлер, который это наследие пинал ногами", - добавил политик. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/snaryad-1847362826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, олаф шольц, украина