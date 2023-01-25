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Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России - РИА Новости, 25.01.2023
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Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России
Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России - РИА Новости, 25.01.2023
Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России
Магазин приложений App Store на операционной системе IOS вновь стал доступен в России после перебоев, длившихся примерно полчаса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:31
2023-01-25T11:31
россия
технологии
app store
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Магазин приложений App Store на операционной системе IOS вновь стал доступен в России после перебоев, длившихся примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду некоторые пользователи могли испытывать проблемы при входе в магазин приложений App Store - при попытке его открыть на экране появлялась надпись "Сбой подключения к App Store". Кроме того, ряд пользователей из России также столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение Steam на Android, однако сейчас все снова работает.
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россия, технологии, app store
Россия, Технологии, App Store
11:31 25.01.2023
 
Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России

Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России после непродолжительных перебоев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Магазин приложений App Store на операционной системе IOS вновь стал доступен в России после перебоев, длившихся примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду некоторые пользователи могли испытывать проблемы при входе в магазин приложений App Store - при попытке его открыть на экране появлялась надпись "Сбой подключения к App Store".
Кроме того, ряд пользователей из России также столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение Steam на Android, однако сейчас все снова работает.
Терминал для оплаты на кассе ресторана быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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РоссияТехнологииApp Store
 
 
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