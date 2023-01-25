https://ria.ru/20230125/prilozheniya-1847278520.html

Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России

Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России - РИА Новости, 25.01.2023

Магазин приложений App Store вновь стал доступен в России

Магазин приложений App Store на операционной системе IOS вновь стал доступен в России после перебоев, длившихся примерно полчаса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:31

2023-01-25T11:31

2023-01-25T11:31

россия

технологии

app store

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Магазин приложений App Store на операционной системе IOS вновь стал доступен в России после перебоев, длившихся примерно полчаса, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду некоторые пользователи могли испытывать проблемы при входе в магазин приложений App Store - при попытке его открыть на экране появлялась надпись "Сбой подключения к App Store". Кроме того, ряд пользователей из России также столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение Steam на Android, однако сейчас все снова работает.

https://ria.ru/20230125/ukhod-1847265143.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, технологии, app store