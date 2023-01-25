https://ria.ru/20230125/prigozhin-1847400945.html

Британия пересмотрит правила оплаты судебных издержек лицами под санкциями

Британия пересмотрит правила оплаты судебных издержек лицами под санкциями - РИА Новости, 25.01.2023

Британия пересмотрит правила оплаты судебных издержек лицами под санкциями

Минфин Великобритании из-за дела российского бизнесмена Евгения Пригожина пересмотрит правила оплаты судебных издержек лицами, находящимися под санкциями,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:47

2023-01-25T17:47

2023-01-25T17:49

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минфин Великобритании из-за дела российского бизнесмена Евгения Пригожина пересмотрит правила оплаты судебных издержек лицами, находящимися под санкциями, сообщил главный секретарь британского казначейства Джеймс Картлидж. Ранее члены Лейбористской партии направили в минфин Британии письмо с вопросами о том, как министерство позволило российскому бизнесмену и основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину, находящемуся под санкциями Британии, оплачивать британских юристов для разбирательства по иску против основателя Bellingcat* Элиота Хиггинса. "Я хотел бы изложить общий подход, который применяет минфин в случаях, когда лица под санкциями обращаются (в министерство) за лицензией на оплату юридических услуг... В рамках санкционного режима, поскольку каждый имеет право на юридическое представительство, замороженные активы могут быть использованы для оплаты юридической помощи. Офис минфина выдает лицензии, позволяющие лицам, находящимся под санкциями, покрывать свои собственные юридические расходы… Однако я могу подтвердить, что в свете последних сообщений, связанных с этим вопросом, министерство сейчас рассматривает вопрос о том, является ли этот подход правильным и можно ли внести в него изменения", - заявил Картлидж в британском парламенте, отвечая на вопрос депутата о правомерности действий британского минфина, который разрешил Пригожину оплачивать работу британских юристов. Юристы Пригожина в декабре 2021 года подали иск в Высокий суд Англии к Хиггинсу за утверждения о якобы его связях с "группой Вагнера". Предметом иска стали пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные Хиггинсом для своих подписчиков. Хиггинс заявлял в Twitter об ответственности Пригожина за операции "группы Вагнера" и обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений. В мае прошлого года в пресс-службе компании "Конкорд" сообщили, что, ссылаясь на санкции, британским защитникам заблокировали получение оплаты услуг от Пригожина в сумме более 100 тысяч фунтов, угрожали отзывом лицензии и пытались привлечь их к ответственности за представление интересов бизнесмена в судебном деле. До этого газета Financial Times сообщала, что Высокий суд Англии остановил судебные разбирательства по иску Пригожина против Хиггинса. По данным газеты, "юридическая фирма McCue Jury & Partners Хиггинс заявила, что судебные разбирательства в суде были прекращены в Высоком суде из-за повторяющихся нарушений Пригожиным судебных распоряжений". Издание сообщало, что Хиггинс приветствовал решение суда, при этом представители принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" заявили FT, что судебное разбирательство продолжается, суд дал Пригожину время для того, чтобы он нашел новых адвокатов после того, как его предыдущий представитель был вынужден отказаться от дела из-за оказываемого Великобританией давления. Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.

https://ria.ru/20230124/prigozhin-1847039094.html

https://ria.ru/20230119/vagner-1845985351.html

https://ria.ru/20230121/prigozhin-1846404667.html

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в мире, евгений пригожин, великобритания, донбасс, украина