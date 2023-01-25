https://ria.ru/20230125/prazdnik-1847347845.html
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:14
2023-01-25T15:14
2023-01-25T15:14
общество
владимир путин
валерий фальков
россия
день молодежи россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835616413_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_903d32f72dd60c7d06ffa70895a50f39.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. В ходе общения с президентом студенты попросили главу государства перенести День молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, чтобы каждый мог отметить праздник, а не сдавать сессию или работать. Путин добавил, что многие профессиональные праздники действительно отмечаются в выходные дни, такая традиция существует.
https://ria.ru/20230125/yubiley-1847347186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835616413_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_7092be55a1127772ea92ec9591793359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, валерий фальков, россия, день молодежи россии
Общество, Владимир Путин, Валерий Фальков, Россия, День молодежи России
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи
Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Фальковым перенос празднования Дня молодежи