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Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи - РИА Новости, 25.01.2023
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:14
2023-01-25T15:14
общество
владимир путин
валерий фальков
россия
день молодежи россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. В ходе общения с президентом студенты попросили главу государства перенести День молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, чтобы каждый мог отметить праздник, а не сдавать сессию или работать. Путин добавил, что многие профессиональные праздники действительно отмечаются в выходные дни, такая традиция существует.
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общество, владимир путин, валерий фальков, россия, день молодежи россии
Общество, Владимир Путин, Валерий Фальков, Россия, День молодежи России
15:14 25.01.2023
 
Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи

Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Фальковым перенос празднования Дня молодежи

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня.
В ходе общения с президентом студенты попросили главу государства перенести День молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, чтобы каждый мог отметить праздник, а не сдавать сессию или работать.
"Так можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, министерство тоже поддержит", - ответил глава государства.
Путин добавил, что многие профессиональные праздники действительно отмечаются в выходные дни, такая традиция существует.
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ОбществоВладимир ПутинВалерий ФальковРоссияДень молодежи России
 
 
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