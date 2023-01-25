https://ria.ru/20230125/prazdnik-1847347845.html

Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи

Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи - РИА Новости, 25.01.2023

Путин пообещал обсудить перенос празднования Дня молодежи

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:14

2023-01-25T15:14

2023-01-25T15:14

общество

владимир путин

валерий фальков

россия

день молодежи россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым перенос празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня. В ходе общения с президентом студенты попросили главу государства перенести День молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, чтобы каждый мог отметить праздник, а не сдавать сессию или работать. Путин добавил, что многие профессиональные праздники действительно отмечаются в выходные дни, такая традиция существует.

https://ria.ru/20230125/yubiley-1847347186.html

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общество, владимир путин, валерий фальков, россия, день молодежи россии