https://ria.ru/20230125/pravitelstvo-1847281013.html

Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных

Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных - РИА Новости, 25.01.2023

Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных

Все члены правительства РФ встретятся с главами субъектов России, чтобы обсудить вопросы интеграции новых территорий, встречу на выходных организует... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:40

2023-01-25T11:40

2023-01-25T11:40

дмитрий чернышенко

россия

правительство рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Все члены правительства РФ встретятся с главами субъектов России, чтобы обсудить вопросы интеграции новых территорий, встречу на выходных организует администрация президента РФ и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Буквально в эти выходные администрация президента, Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) организует нам такую возможность, когда мы встречаемся, все члены правительства, с главами субъектов. И мы будем там обсуждать как мы эффективней сможем выполнить поручение президента для скорей интеграции новых территорий. Поскольку, конечно, огромное количество идей, мероприятий и как это сделать. Но сами руководители этих территорий, представители и в том числе из сферы образования и науки тоже будут для того, чтобы мы могли организовать мероприятия, которые позволят как можно скорее в этих территориях все стандарты ввести", - сказал Чернышенко в ходе открытой лекции со студентами Финансового университета при правительстве РФ. Он добавил, что более 100 тысяч студентов из новых регионов "присоединились" к системе образования. Также Чернышенко осмотрел экспонаты в Музее финансов при университете, коворкинги и it-лаборатории.

https://ria.ru/20230120/mishustin-1846301802.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, россия, правительство рф