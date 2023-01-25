https://ria.ru/20230125/pravitelstvo-1847281013.html
Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных
Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных - РИА Новости, 25.01.2023
Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных
Все члены правительства РФ встретятся с главами субъектов России, чтобы обсудить вопросы интеграции новых территорий, встречу на выходных организует... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:40
2023-01-25T11:40
2023-01-25T11:40
дмитрий чернышенко
россия
правительство рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Все члены правительства РФ встретятся с главами субъектов России, чтобы обсудить вопросы интеграции новых территорий, встречу на выходных организует администрация президента РФ и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Буквально в эти выходные администрация президента, Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) организует нам такую возможность, когда мы встречаемся, все члены правительства, с главами субъектов. И мы будем там обсуждать как мы эффективней сможем выполнить поручение президента для скорей интеграции новых территорий. Поскольку, конечно, огромное количество идей, мероприятий и как это сделать. Но сами руководители этих территорий, представители и в том числе из сферы образования и науки тоже будут для того, чтобы мы могли организовать мероприятия, которые позволят как можно скорее в этих территориях все стандарты ввести", - сказал Чернышенко в ходе открытой лекции со студентами Финансового университета при правительстве РФ. Он добавил, что более 100 тысяч студентов из новых регионов "присоединились" к системе образования. Также Чернышенко осмотрел экспонаты в Музее финансов при университете, коворкинги и it-лаборатории.
https://ria.ru/20230120/mishustin-1846301802.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, правительство рф
Дмитрий Чернышенко, Россия, Правительство РФ
Все члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных
Вице-премьер Чернышенко: члены правительства встретятся с главами субъектов на выходных
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Все члены правительства РФ встретятся с главами субъектов России, чтобы обсудить вопросы интеграции новых территорий, встречу на выходных организует администрация президента РФ и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Буквально в эти выходные администрация президента, Сергей Владиленович (Кириенко - ред.) организует нам такую возможность, когда мы встречаемся, все члены правительства, с главами субъектов. И мы будем там обсуждать как мы эффективней сможем выполнить поручение президента для скорей интеграции новых территорий. Поскольку, конечно, огромное количество идей, мероприятий и как это сделать. Но сами руководители этих территорий, представители и в том числе из сферы образования и науки тоже будут для того, чтобы мы могли организовать мероприятия, которые позволят как можно скорее в этих территориях все стандарты ввести", - сказал Чернышенко в ходе открытой лекции со студентами Финансового университета при правительстве РФ.
Он добавил, что более 100 тысяч студентов из новых регионов "присоединились" к системе образования.
Также Чернышенко осмотрел экспонаты в Музее финансов при университете, коворкинги и it-лаборатории.