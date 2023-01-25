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Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/poteri-1847337580.html
Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении
Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении - РИА Новости, 25.01.2023
Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении
Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:49
2023-01-25T15:42
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Вооруженные силы поразили цели противника в районе Зализнянского, Дубово-Василевки, Северска и Победы в Донецкой Народной Республике.Российским военным также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял:Центральная группировка войск нанесла удар по скоплению украинских подразделений возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Серебрянки и Ямполовки в ДНР на Краснолиманском направлении.Российские военные смогли пресечь попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра и уничтожили резервы противника в Херсонской области. Киев потерял до 30 украинских военных, три лодки и две боевые машины пехоты.Российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные уничтожили:За минувшие сутки истребительная авиация ВКС сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а силы ПВО — вертолет Ми-8 и четыре беспилотника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230124/ugledar-1847004414.html
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россия
константиновка
донецкая народная республика
украина
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россия, константиновка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, воздушно-космические силы россии, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Су-27
14:49 25.01.2023 (обновлено: 15:42 25.01.2023)
 
Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица "Мста-Б", — уточнили в военном ведомстве.
Вооруженные силы поразили цели противника в районе Зализнянского, Дубово-Василевки, Северска и Победы в Донецкой Народной Республике.
Российским военным также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 10:51Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области.
За минувшие сутки противник потерял:
  • свыше 90 военнослужащих;
  • три бронетранспортера;
  • автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000.
Военнослужащий Вооруженных сил России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 11:05Специальная военная операция на Украине
Российские силы продвинулись в Артемовске
Центральная группировка войск нанесла удар по скоплению украинских подразделений возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Серебрянки и Ямполовки в ДНР на Краснолиманском направлении.

"Уничтожено свыше 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Krab производства Польши, а также "Мста-С" и "Гвоздика", — рассказали в министерстве.

Российские военные смогли пресечь попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра и уничтожили резервы противника в Херсонской области. Киев потерял до 30 украинских военных, три лодки и две боевые машины пехоты.
Река Днепр возле Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:04
ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр
Российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные уничтожили:
  • свыше 60 украинских военнослужащих;
  • три танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • автомобиль и гаубицу Д-20.
За минувшие сутки истребительная авиация ВКС сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а силы ПВО — вертолет Ми-8 и четыре беспилотника.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииСу-27
 
 
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