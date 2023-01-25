14:49 25.01.2023 (обновлено: 15:42 25.01.2023)
Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица "Мста-Б", — уточнили в военном ведомстве.
Вооруженные силы поразили цели противника в районе Зализнянского, Дубово-Василевки, Северска и Победы в Донецкой Народной Республике.
Российским военным также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области.
За минувшие сутки противник потерял:
- —свыше 90 военнослужащих;
- —три бронетранспортера;
- —автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000.
Центральная группировка войск нанесла удар по скоплению украинских подразделений возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Серебрянки и Ямполовки в ДНР на Краснолиманском направлении.
"Уничтожено свыше 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Krab производства Польши, а также "Мста-С" и "Гвоздика", — рассказали в министерстве.
Российские военные смогли пресечь попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра и уничтожили резервы противника в Херсонской области. Киев потерял до 30 украинских военных, три лодки и две боевые машины пехоты.
24 января, 12:04ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр
Российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные уничтожили:
- —свыше 60 украинских военнослужащих;
- —три танка;
- —две боевые бронированные машины;
- —автомобиль и гаубицу Д-20.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.