https://ria.ru/20230125/poteri-1847337580.html

Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении

Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении - РИА Новости, 25.01.2023

Южная группировка войск успешно наступает на Донецком направлении

Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:49

2023-01-25T14:49

2023-01-25T15:42

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжила успешное наступление на Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Вооруженные силы поразили цели противника в районе Зализнянского, Дубово-Василевки, Северска и Победы в Донецкой Народной Республике.Российским военным также удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск пресекла действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял:Центральная группировка войск нанесла удар по скоплению украинских подразделений возле Стельмаховки в Луганской Народной Республике, Серебрянки и Ямполовки в ДНР на Краснолиманском направлении.Российские военные смогли пресечь попытку украинских диверсантов высадиться на левом берегу Днепра и уничтожили резервы противника в Херсонской области. Киев потерял до 30 украинских военных, три лодки и две боевые машины пехоты.Российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные уничтожили:За минувшие сутки истребительная авиация ВКС сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а силы ПВО — вертолет Ми-8 и четыре беспилотника.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/ugledar-1847004414.html

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847271359.html

https://ria.ru/20230124/dnepr-1847025238.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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россия, константиновка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, воздушно-космические силы россии, су-27