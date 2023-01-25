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У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки" - РИА Новости, 25.01.2023
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У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки"
У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки" - РИА Новости, 25.01.2023
У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки"
У США нет свидетельств тому, что предоставляемая Украине помощь когда-либо использовалась неверно или попадала не в те руки, заявил в среду координатор по... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:08
2023-01-25T22:08
в мире
джон кирби
россия
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. У США нет свидетельств тому, что предоставляемая Украине помощь когда-либо использовалась неверно или попадала не в те руки, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джон кирби, россия, украина, нато
В мире, Джон Кирби, Россия, Украина, НАТО
22:08 25.01.2023
 
У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки"

Белый дом заявил об отсутствии свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. У США нет свидетельств тому, что предоставляемая Украине помощь когда-либо использовалась неверно или попадала не в те руки, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видели свидетельств тому, что что-либо из отправленного нами (Украине) попадало не в те руки или используется неверно", - сказал он журналистам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Песков прокомментировал идущие из США кибератаки на Россию
 
В миреДжон КирбиРоссияУкраинаНАТО
 
 
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