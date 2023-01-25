https://ria.ru/20230125/pomosch-1847457026.html

У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки"

У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки" - РИА Новости, 25.01.2023

У США нет свидетельств попадания помощи для Украины "не в те руки"

У США нет свидетельств тому, что предоставляемая Украине помощь когда-либо использовалась неверно или попадала не в те руки, заявил в среду координатор по... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:08

2023-01-25T22:08

2023-01-25T22:08

в мире

джон кирби

россия

украина

нато

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. У США нет свидетельств тому, что предоставляемая Украине помощь когда-либо использовалась неверно или попадала не в те руки, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/ataki-1847299420.html

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в мире, джон кирби, россия, украина, нато