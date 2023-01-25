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Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов - РИА Новости, 25.01.2023
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Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов
Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов - РИА Новости, 25.01.2023
Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов
Общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:56
2023-01-25T20:59
в мире
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украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона. "Этот пакет в рамках инициативы оборонной помощи Украине составляет 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном документе.Согласно приведенному перечню, в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибром 120 миллиметров и "другими боеприпасами", восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание. Отмечается, что совокупный объем военной помощи США Киеву достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена, а с 2014 года - 29,9 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847395875.html
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в мире, джо байден, сша, m1 abrams, украина, министерство обороны сша, нато
В мире, Джо Байден, США, M1 Abrams, Украина, Министерство обороны США, НАТО
20:56 25.01.2023 (обновлено: 20:59 25.01.2023)
 
Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов

Пентагон: общий объем нового пакета помощи Украине составит 400 миллионов долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoЗдание Министерства обороны США
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Здание Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.
"Этот пакет в рамках инициативы оборонной помощи Украине составляет 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном документе.
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Согласно приведенному перечню, в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибром 120 миллиметров и "другими боеприпасами", восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание.
Отмечается, что совокупный объем военной помощи США Киеву достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена, а с 2014 года - 29,9 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжо БайденСШАM1 AbramsУкраинаМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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