https://ria.ru/20230125/pomosch-1847448910.html

Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов

Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов - РИА Новости, 25.01.2023

Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов

Общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:56

2023-01-25T20:56

2023-01-25T20:59

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов, говорится в опубликованном заявлении Пентагона. "Этот пакет в рамках инициативы оборонной помощи Украине составляет 400 миллионов долларов", - говорится в опубликованном документе.Согласно приведенному перечню, в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибром 120 миллиметров и "другими боеприпасами", восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание. Отмечается, что совокупный объем военной помощи США Киеву достиг 27,8 миллиарда долларов с начала работы администрации президента США Джо Байдена, а с 2014 года - 29,9 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847395875.html

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в мире, джо байден, сша, m1 abrams, украина, министерство обороны сша, нато