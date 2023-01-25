https://ria.ru/20230125/pomosch-1847396299.html

Помощь Украине требует замены своих вооружений, заявило Минобороны Италии

Помощь Украине требует замены своих вооружений, заявило Минобороны Италии - РИА Новости, 25.01.2023

Помощь Украине требует замены своих вооружений, заявило Минобороны Италии

Военная помощь Украине требует замены собственных запасов вооружений, сейчас ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы, заявил глава... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:31

2023-01-25T17:31

2023-01-25T17:31

в мире

антонио таяни

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РИМ, 25 янв – РИА Новости. Военная помощь Украине требует замены собственных запасов вооружений, сейчас ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы, заявил глава минобороны Италии Гвидо Крозетто. Выступая в итальянском парламенте в среду утром, Крозетто заявил о необходимости исключить оборонные расходы из положений европейского Пакта стабильности и роста, предусматривающего ограничения на дефицит бюджета и размер национального долга. "Это чисто техническое решение, и если бы ЕС его разрешил, это сняло бы проблему. Это не значит, что мы бы сократили долг, это означало бы, что не было бы этой конкуренции между видами расходов", - сказал министр. "Сейчас ни одна страна не может сократить расходы на оборону. В том числе и потому, что помощь, которую мы оказали Украине, требует от нас восстановления запасов для национальной обороны", - отметил Крозетто. По его словам, все страны-участницы НАТО в 2014 году приняли обязательство по увеличению оборонных расходов до 2% от ВВП, и "разница только в предполагаемых сроках". "Никто не оспаривал эту цель. Мы находимся на отметке 1,4%", - заключил министр. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. Во вторник итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение предоставления разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военных поставок Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T, которую запрашивают украинские власти.

https://ria.ru/20230120/nato-1846365156.html

https://ria.ru/20230121/ukraina-1846453725.html

украина

италия

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в мире, антонио таяни, украина, италия, киев, нато, евросоюз