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Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии - РИА Новости, 25.01.2023
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Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии
Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии - РИА Новости, 25.01.2023
Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии
США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:41
2023-01-25T05:41
в мире
германия
сша
украина
джордж фридман
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в Twitter.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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германия
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в мире, германия, сша, украина, джордж фридман, владимир зеленский, stratfor
В мире, Германия, США, Украина, Джордж Фридман, Владимир Зеленский, Stratfor
05:41 25.01.2023
 
Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии

Журналист Матэ: США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы рассорить Россию и ФРГ

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard
Немецкие танки Leopard - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в Twitter.

"Игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией", — заявил он.

Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины
 
В миреГерманияСШАУкраинаДжордж ФридманВладимир ЗеленскийStratfor
 
 
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