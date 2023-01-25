Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии
Журналист Матэ: США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы рассорить Россию и ФРГ
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в Twitter.
"Игнорируя опросы общественного мнения в Германии и риск эскалации, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину. Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал "исконным интересом" США: разрыв "отношений между Германией и Россией", — заявил он.
Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.