https://ria.ru/20230125/plan-1847228145.html

Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии

Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии - РИА Новости, 25.01.2023

Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии

США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T05:41

2023-01-25T05:41

2023-01-25T05:41

в мире

германия

сша

украина

джордж фридман

владимир зеленский

stratfor

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США убедили Германию отправить Украине танки Leopard, чтобы рассорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ в Twitter.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230125/porazhenie-1847225560.html

германия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, сша, украина, джордж фридман, владимир зеленский, stratfor