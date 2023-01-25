https://ria.ru/20230125/peskov-1847223526.html

Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским

Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2023

Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:05

2023-01-25T03:05

2023-01-25T04:02

в мире

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

париж

франция

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало. На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно.В конце октября 2021 года в Кремле говорили, что особых перспектив для встречи глав двух стран не просматривалось из-за действий Киева и трудностей общения с Зеленским, который голословно обвинял России в участии в конфликте на юго-востоке Украины, а также отказывался признавать Минские соглашения.

https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, париж, франция