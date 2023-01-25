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Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2023
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Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2023
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским
Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:05
2023-01-25T04:02
в мире
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
париж
франция
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало. На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно.В конце октября 2021 года в Кремле говорили, что особых перспектив для встречи глав двух стран не просматривалось из-за действий Киева и трудностей общения с Зеленским, который голословно обвинял России в участии в конфликте на юго-востоке Украины, а также отказывался признавать Минские соглашения.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, париж, франция
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Париж, Франция
03:05 25.01.2023 (обновлено: 04:02 25.01.2023)
 
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало.
На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно.
"Верно", — заключил он.
В конце октября 2021 года в Кремле говорили, что особых перспектив для встречи глав двух стран не просматривалось из-за действий Киева и трудностей общения с Зеленским, который голословно обвинял России в участии в конфликте на юго-востоке Украины, а также отказывался признавать Минские соглашения.
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В миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияПарижФранция
 
 
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