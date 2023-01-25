https://ria.ru/20230125/peskov-1847223526.html
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2023
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским
Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:05
2023-01-25T03:05
2023-01-25T04:02
в мире
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185543_0:43:2485:1441_1920x0_80_0_0_fd6fa883194ef3e454780702d0a2dea1.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало. На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно.В конце октября 2021 года в Кремле говорили, что особых перспектив для встречи глав двух стран не просматривалось из-за действий Киева и трудностей общения с Зеленским, который голословно обвинял России в участии в конфликте на юго-востоке Украины, а также отказывался признавать Минские соглашения.
https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html
россия
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156218/55/1562185543_73:0:2412:1754_1920x0_80_0_0_6ebc46edee86c94ccb5adecc8cdffb52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, париж, франция
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Париж, Франция
03:05 25.01.2023 (обновлено: 04:02 25.01.2023)
Песков рассказал о последнем разговоре Путина с Зеленским
Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже
. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции
Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ
Ангелой Меркель.
После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало.
На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно.
В конце октября 2021 года в Кремле говорили, что особых перспектив для встречи глав двух стран не просматривалось из-за действий Киева и трудностей общения с Зеленским, который голословно обвинял России в участии в конфликте на юго-востоке Украины, а также отказывался признавать Минские соглашения.