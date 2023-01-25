https://ria.ru/20230125/perm-1847281745.html

В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами"

В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами" - РИА Новости, 25.01.2023

В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами"

Пермский арт-объект "Счастье не за горами" передвинут на несколько метров в сторону из-за мешающегося фонарного столба, при этом надпись останется в пешеходной... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:11

2023-01-25T13:11

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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Пермский арт-объект "Счастье не за горами" передвинут на несколько метров в сторону из-за мешающегося фонарного столба, при этом надпись останется в пешеходной зоне набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Популярную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" в 2021 году демонтировали для реконструкции причальной зоны городской набережной. Почти целый год разобранный арт-объект хранился на складе. В ноябре 2022 года его вернули на прежнее место. Многие пользователи в соцсетях высказывали недовольство из-за расположения надписи, так как за ней оказалась размещена опора освещения, они попросили перенести столб в другое место. Во вторник рабочие временно демонтировали надпись на пермской набережной, оставив только слово "счастье", некоторые буквы складированы на огороженной площадке поблизости. При этом в мэрии заявили, что подрядчик не согласовал свои действия с городским центром охраны памятников, на балансе которого находится конструкция, и получит за это предписание. Собеседник добавил, что краевой Минтранс, занимавшийся ремонтом причалов, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, расположенного за арт-объектом. Однако специалисты пришли к выводу, что перенос опоры нарушит требования по освещению причальной стенки. В региональном Минтрансе РИА Новости пояснили, что работы по переносу арт-объекта планируется выполнить в короткие сроки. Арт-объект "Счастье не за горами" появился у Речного вокзала в Перми в 2009 году. Автором проекта является художник Борис Матросов.

https://ria.ru/20221122/perm-1833363583.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пермь, пермский край, дмитрий махонин