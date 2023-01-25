https://ria.ru/20230125/perm-1847281745.html
В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами"
В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами" - РИА Новости, 25.01.2023
В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами"
Пермский арт-объект "Счастье не за горами" передвинут на несколько метров в сторону из-за мешающегося фонарного столба, при этом надпись останется в пешеходной... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:11
2023-01-25T13:11
2023-01-25T13:12
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Пермский арт-объект "Счастье не за горами" передвинут на несколько метров в сторону из-за мешающегося фонарного столба, при этом надпись останется в пешеходной зоне набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Популярную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" в 2021 году демонтировали для реконструкции причальной зоны городской набережной. Почти целый год разобранный арт-объект хранился на складе. В ноябре 2022 года его вернули на прежнее место. Многие пользователи в соцсетях высказывали недовольство из-за расположения надписи, так как за ней оказалась размещена опора освещения, они попросили перенести столб в другое место. Во вторник рабочие временно демонтировали надпись на пермской набережной, оставив только слово "счастье", некоторые буквы складированы на огороженной площадке поблизости. При этом в мэрии заявили, что подрядчик не согласовал свои действия с городским центром охраны памятников, на балансе которого находится конструкция, и получит за это предписание. Собеседник добавил, что краевой Минтранс, занимавшийся ремонтом причалов, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, расположенного за арт-объектом. Однако специалисты пришли к выводу, что перенос опоры нарушит требования по освещению причальной стенки. В региональном Минтрансе РИА Новости пояснили, что работы по переносу арт-объекта планируется выполнить в короткие сроки. Арт-объект "Счастье не за горами" появился у Речного вокзала в Перми в 2009 году. Автором проекта является художник Борис Матросов.
https://ria.ru/20221122/perm-1833363583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, пермь, пермский край, дмитрий махонин
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пермь, Пермский край, Дмитрий Махонин
13:11 25.01.2023 (обновлено: 13:12 25.01.2023)
В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами"
Арт-объект "Счастье не за горами" в Перми передвинут на несколько метров из-за столба
ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Пермский арт-объект "Счастье не за горами" передвинут на несколько метров в сторону из-за мешающегося фонарного столба, при этом надпись останется в пешеходной зоне набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Популярную пермскую достопримечательность "Счастье не за горами" в 2021 году демонтировали для реконструкции причальной зоны городской набережной. Почти целый год разобранный арт-объект хранился на складе. В ноябре 2022 года его вернули на прежнее место. Многие пользователи в соцсетях высказывали недовольство из-за расположения надписи, так как за ней оказалась размещена опора освещения, они попросили перенести столб в другое место.
Во вторник рабочие временно демонтировали надпись на пермской набережной, оставив только слово "счастье", некоторые буквы складированы на огороженной площадке поблизости. При этом в мэрии заявили, что подрядчик не согласовал свои действия с городским центром охраны памятников, на балансе которого находится конструкция, и получит за это предписание.
"Сейчас совместно с администрацией Перми было принято решение перенести на несколько метров саму надпись. Таким образом, был найден компромиссный выход из ситуации: само "Счастье" осталось в границах пешеходной части за Речным вокзалом, а пермяки и туристы могут, как и прежде, делать красивые фото с видом на Каму. Ответственным ведомствам города и края было указано на необходимость согласования действий", — рассказали в пресс-службе губернатора.
Собеседник добавил, что краевой Минтранс, занимавшийся ремонтом причалов, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, расположенного за арт-объектом. Однако специалисты пришли к выводу, что перенос опоры нарушит требования по освещению причальной стенки.
В региональном Минтрансе РИА Новости пояснили, что работы по переносу арт-объекта планируется выполнить в короткие сроки.
Арт-объект "Счастье не за горами" появился у Речного вокзала в Перми в 2009 году. Автором проекта является художник Борис Матросов.