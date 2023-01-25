В Киеве демонтируют памятник Чкалову
Власти Киева решили демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову
Валерий Павлович Чкалов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, идет обсуждение демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил советник мэра украинской столицы и депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец.
Согласно заявлению Белоцерковца, решение о памятнике Чкалову уже принято, о судьбе монумента Ватутину еще идут дебаты.
"В Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину", - написал Белоцерковец на своей странице в соцсети.
По заявлению чиновника, комиссия обсуждала вопрос лишения монументов статуса объектов культурного наследия, в ходе которого принято положительное решение о памятнике Чкалову. Памятник Ватутину же предлагается внести в список объектов монументального наследия, что помешает его сносу.
Белоцерковец обратился к министру культуры Украины Александру Ткаченко с просьбой вмешаться и посодействовать сносу монументов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.