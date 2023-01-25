https://ria.ru/20230125/pamyatnik-1847459793.html

В Киеве демонтируют памятник Чкалову

В Киеве демонтируют памятник Чкалову - РИА Новости, 25.01.2023

В Киеве демонтируют памятник Чкалову

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, идет обсуждение демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил советник мэра РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:43

2023-01-25T22:43

2023-01-25T22:43

в мире

валерий чкалов

дмитрий белоцерковец

украина

киев

россия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841416359_0:170:2048:1322_1920x0_80_0_0_faba6f6de93407c890d1c0693d7119c4.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, идет обсуждение демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил советник мэра украинской столицы и депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец. Согласно заявлению Белоцерковца, решение о памятнике Чкалову уже принято, о судьбе монумента Ватутину еще идут дебаты. "В Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину", - написал Белоцерковец на своей странице в соцсети. По заявлению чиновника, комиссия обсуждала вопрос лишения монументов статуса объектов культурного наследия, в ходе которого принято положительное решение о памятнике Чкалову. Памятник Ватутину же предлагается внести в список объектов монументального наследия, что помешает его сносу. Белоцерковец обратился к министру культуры Украины Александру Ткаченко с просьбой вмешаться и посодействовать сносу монументов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230123/pamyatnik-1846877021.html

https://ria.ru/20230121/byust-1846511975.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, валерий чкалов, дмитрий белоцерковец, украина, киев, россия, верховная рада украины