Рейтинг@Mail.ru
В Киеве демонтируют памятник Чкалову - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/pamyatnik-1847459793.html
В Киеве демонтируют памятник Чкалову
В Киеве демонтируют памятник Чкалову - РИА Новости, 25.01.2023
В Киеве демонтируют памятник Чкалову
Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, идет обсуждение демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил советник мэра РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:43
2023-01-25T22:43
в мире
валерий чкалов
дмитрий белоцерковец
украина
киев
россия
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841416359_0:170:2048:1322_1920x0_80_0_0_faba6f6de93407c890d1c0693d7119c4.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, идет обсуждение демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил советник мэра украинской столицы и депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец. Согласно заявлению Белоцерковца, решение о памятнике Чкалову уже принято, о судьбе монумента Ватутину еще идут дебаты. "В Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину", - написал Белоцерковец на своей странице в соцсети. По заявлению чиновника, комиссия обсуждала вопрос лишения монументов статуса объектов культурного наследия, в ходе которого принято положительное решение о памятнике Чкалову. Памятник Ватутину же предлагается внести в список объектов монументального наследия, что помешает его сносу. Белоцерковец обратился к министру культуры Украины Александру Ткаченко с просьбой вмешаться и посодействовать сносу монументов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230123/pamyatnik-1846877021.html
https://ria.ru/20230121/byust-1846511975.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841416359_0:163:2048:1699_1920x0_80_0_0_d261facdd89c987828ba06064714771e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий чкалов, дмитрий белоцерковец, украина, киев, россия, верховная рада украины
В мире, Валерий Чкалов, Дмитрий Белоцерковец, Украина, Киев, Россия, Верховная Рада Украины
22:43 25.01.2023
 
В Киеве демонтируют памятник Чкалову

Власти Киева решили демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову

© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в медиабанкВалерий Павлович Чкалов
Валерий Павлович Чкалов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в медиабанк
Валерий Павлович Чкалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, идет обсуждение демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил советник мэра украинской столицы и депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец.
Согласно заявлению Белоцерковца, решение о памятнике Чкалову уже принято, о судьбе монумента Ватутину еще идут дебаты.
"В Киеве будет демонтирован памятник Чкалову. Но в то же время профильная экспертная комиссия при Минкульте делает все, чтобы у Верховной рады остался памятник Ватутину", - написал Белоцерковец на своей странице в соцсети.
По заявлению чиновника, комиссия обсуждала вопрос лишения монументов статуса объектов культурного наследия, в ходе которого принято положительное решение о памятнике Чкалову. Памятник Ватутину же предлагается внести в список объектов монументального наследия, что помешает его сносу.
Бюст дважды Герою Социалистического Труда В. В. Щербицкому в городе Верхнеднепровске - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 17:28
Власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник Щербицкому
Белоцерковец обратился к министру культуры Украины Александру Ткаченко с просьбой вмешаться и посодействовать сносу монументов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Мавзолей Григория Котовского в городе Подольск - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 21:32
В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея
 
В миреВалерий ЧкаловДмитрий БелоцерковецУкраинаКиевРоссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала