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В США высмеяли "ответный удар" Шольца - РИА Новости, 25.01.2023
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В США высмеяли "ответный удар" Шольца
В США высмеяли "ответный удар" Шольца - РИА Новости, 25.01.2023
В США высмеяли "ответный удар" Шольца
написал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T06:04
2023-01-25T06:04
в мире
олаф шольц
владимир путин
владимир зеленский
германия
украина
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Вашингтону на теракты на Северных потоках уступкой по Украине и ограничениями для немцев, написал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230125/plan-1847228145.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, германия, украина, северный поток, северный поток — 2, сша
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Германия, Украина, Северный поток, Северный поток — 2, США
06:04 25.01.2023
 
В США высмеяли "ответный удар" Шольца

Журналист Блюменталь: Шольц ответил США на теракты на Северных потоках уступкой по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Вашингтону на теракты на Северных потоках уступкой по Украине и ограничениями для немцев, написал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter.

"После разрушения силами США газопровода "Северный поток", поставляющего дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ", — заявил он.

Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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Американский журналист раскрыл план США в отношении России и Германии
Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Американский полковник заявил, что США понимают близость поражения Украины
 
В миреОлаф ШольцВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГерманияУкраинаСеверный потокСеверный поток — 2США
 
 
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