https://ria.ru/20230125/otvet-1847229258.html

В США высмеяли "ответный удар" Шольца

В США высмеяли "ответный удар" Шольца - РИА Новости, 25.01.2023

В США высмеяли "ответный удар" Шольца

написал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T06:04

2023-01-25T06:04

2023-01-25T06:04

в мире

олаф шольц

владимир путин

владимир зеленский

германия

украина

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Вашингтону на теракты на Северных потоках уступкой по Украине и ограничениями для немцев, написал обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230125/plan-1847228145.html

https://ria.ru/20230125/porazhenie-1847225560.html

германия

украина

сша

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, германия, украина, северный поток, северный поток — 2, сша