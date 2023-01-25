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Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар" - РИА Новости, 25.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html
Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар"
Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар" - РИА Новости, 25.01.2023
Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар"
Якутский режиссер Максим Арбугаев прокомментировал номинацию на "Оскар" короткометражного документального фильма "Выход", снятого им вместе с сестрой Евгенией... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:59
2023-01-25T11:09
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ЯКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Якутский режиссер Максим Арбугаев прокомментировал номинацию на "Оскар" короткометражного документального фильма "Выход", снятого им вместе с сестрой Евгенией Арбугаевой. Мнением он поделился с РИА Новости. По словам постановщика, он услышал новость из онлайн-трансляции, в это время с ним рядом находился герой проекта Максим Чакилев, на днях прилетевший в Москву из Чукотки. Радость с ними по видеосвязи разделили семья Арбугаева, его сестра Евгения, проживающая в Лондоне. Режиссер рассказал, что идея ленты "Выход" пришла спонтанно. "Про планы пока не могу говорить. Сейчас с Владимиром Манкуевым на этапе монтажа фильма "Кончится лето", — добавил он.Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года.
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новости культуры, чукотка, оскар (премия), кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Чукотка, Оскар (премия), Кино и сериалы
10:59 25.01.2023 (обновлено: 11:09 25.01.2023)
 
Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар"

Режиссер Максим Арбугаев: номинация фильма "Выход" на "Оскар" для нас – уже победа

© Фото : Maxim Arbugaev/ВКонтактеМаксим Арбугаев
Максим Арбугаев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Maxim Arbugaev/ВКонтакте
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ЯКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Якутский режиссер Максим Арбугаев прокомментировал номинацию на "Оскар" короткометражного документального фильма "Выход", снятого им вместе с сестрой Евгенией Арбугаевой. Мнением он поделился с РИА Новости.

"Для нас сама номинация на "Оскар" – уже победа. Это же самая престижная кинопремия в мире. Мы первыми из якутян стали ее номинантами. Наверное, она по значимости стоит на первом месте. Я собираюсь поехать на церемонию. Думаю, шансы получить "Оскар" есть. От нас сейчас ничего не зависит, остается только надеяться на победу", — отметил собеседник агентства.

По словам постановщика, он услышал новость из онлайн-трансляции, в это время с ним рядом находился герой проекта Максим Чакилев, на днях прилетевший в Москву из Чукотки. Радость с ними по видеосвязи разделили семья Арбугаева, его сестра Евгения, проживающая в Лондоне.
Режиссер рассказал, что идея ленты "Выход" пришла спонтанно.

"Мы с Женей около трех лет работали на Чукотке. Она делала свой фотопроект для будущей книги, посвященной Северу. А я снимал документальный фильм про образ жизни народа Чукотки. И там мы встретили Максима Чакилева. И потом, уже в 2020 году, во время пандемии, решили отправиться туда на съемки. Провели с нашим героем три месяца", — вспоминает один из авторов "Выход".

"Про планы пока не могу говорить. Сейчас с Владимиром Манкуевым на этапе монтажа фильма "Кончится лето", — добавил он.
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года.
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