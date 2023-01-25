https://ria.ru/20230125/oskar-1847264522.html

Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар"

Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар" - РИА Новости, 25.01.2023

Режиссер из Якутии прокомментировал номинацию своего фильма на "Оскар"

Якутский режиссер Максим Арбугаев прокомментировал номинацию на "Оскар" короткометражного документального фильма "Выход", снятого им вместе с сестрой Евгенией... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:59

2023-01-25T10:59

2023-01-25T11:09

культура

новости культуры

чукотка

оскар (премия)

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847268551_0:0:2183:1228_1920x0_80_0_0_9c981a7b98fae63209e97e30fcf3b432.jpg

ЯКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Якутский режиссер Максим Арбугаев прокомментировал номинацию на "Оскар" короткометражного документального фильма "Выход", снятого им вместе с сестрой Евгенией Арбугаевой. Мнением он поделился с РИА Новости. По словам постановщика, он услышал новость из онлайн-трансляции, в это время с ним рядом находился герой проекта Максим Чакилев, на днях прилетевший в Москву из Чукотки. Радость с ними по видеосвязи разделили семья Арбугаева, его сестра Евгения, проживающая в Лондоне. Режиссер рассказал, что идея ленты "Выход" пришла спонтанно. "Про планы пока не могу говорить. Сейчас с Владимиром Манкуевым на этапе монтажа фильма "Кончится лето", — добавил он.Церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года.

https://ria.ru/20230124/oskar-1847177401.html

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, чукотка, оскар (премия), кино и сериалы