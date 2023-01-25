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Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/orlovka-1847467353.html
Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ
Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 26.01.2023
Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ
Подразделение, которое возглавляет депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин, принимало участие в ликвидации пункта дислокации украинских военных в Орловке,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-25T23:59
2023-01-26T00:01
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий саблин
андрей турчак
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделение, которое возглавляет депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин, принимало участие в ликвидации пункта дислокации украинских военных в Орловке, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак. Сам Саблин рассказал РИА Новости, что операция готовилась давно, все цели были поражены. "Пункт временной дислокации ВСУ в Орловке уничтожен! В операции по ликвидации непосредственное участие принимал и наш БАРС "Каскад", которым руководит мой товарищ, депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он добавил, что это еще один важный шаг на пути к общей победе. Саблин рассказал РИА Новости, что удар по пункту временной дислокации готовился заранее. "Операция готовилась давно. Это была Орловка. Все цели были поражены", - сказал он.
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политика, дмитрий саблин, андрей турчак
Специальная военная операция на Украине, Политика, Дмитрий Саблин, Андрей Турчак
23:59 25.01.2023 (обновлено: 00:01 26.01.2023)
 
Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ

Подразделение Саблина участвовало в ликвидации украинского пункта дислокации в Орловке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дмитрий Саблин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделение, которое возглавляет депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин, принимало участие в ликвидации пункта дислокации украинских военных в Орловке, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак. Сам Саблин рассказал РИА Новости, что операция готовилась давно, все цели были поражены.
"Пункт временной дислокации ВСУ в Орловке уничтожен! В операции по ликвидации непосредственное участие принимал и наш БАРС "Каскад", которым руководит мой товарищ, депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что это еще один важный шаг на пути к общей победе.
Саблин рассказал РИА Новости, что удар по пункту временной дислокации готовился заранее. "Операция готовилась давно. Это была Орловка. Все цели были поражены", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДмитрий СаблинАндрей Турчак
 
 
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