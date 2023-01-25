https://ria.ru/20230125/orlovka-1847467353.html

Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ

Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ - РИА Новости, 26.01.2023

Подразделение Саблина участвовало в ликвидации пункта дислокации ВСУ

Подразделение, которое возглавляет депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин, принимало участие в ликвидации пункта дислокации украинских военных в Орловке,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-25T23:59

2023-01-25T23:59

2023-01-26T00:01

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий саблин

андрей турчак

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подразделение, которое возглавляет депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин, принимало участие в ликвидации пункта дислокации украинских военных в Орловке, сообщил секретарь генсовета "Единой России", руководитель координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак. Сам Саблин рассказал РИА Новости, что операция готовилась давно, все цели были поражены. "Пункт временной дислокации ВСУ в Орловке уничтожен! В операции по ликвидации непосредственное участие принимал и наш БАРС "Каскад", которым руководит мой товарищ, депутат Госдумы полковник Дмитрий Саблин", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Он добавил, что это еще один важный шаг на пути к общей победе. Саблин рассказал РИА Новости, что удар по пункту временной дислокации готовился заранее. "Операция готовилась давно. Это была Орловка. Все цели были поражены", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дмитрий саблин, андрей турчак