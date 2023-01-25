https://ria.ru/20230125/odessa-1847424468.html

Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы

Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы - РИА Новости, 25.01.2023

Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы

Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой было принято в обход правил процедуры под давлением Запада,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:02

2023-01-25T19:02

2023-01-25T19:41

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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой было принято в обход правил процедуры под давлением Запада, сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.Ранее в среду в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, что, в частности, позволит властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и для его восстановления.В постпредстве отметили, что нарушены основные критерии рассмотрения номинации, что подтверждает, что "номинация Одессы – очередная профанация", что "подорвало доверие ко всему Списку культурного наследия".

https://ria.ru/20230103/odessa-1842889950.html

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