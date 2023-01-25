19:02 25.01.2023 (обновлено: 19:41 25.01.2023)
Постпредство России прокомментировало решение ЮНЕСКО по центру Одессы
Постпредство России заявило о давлении Запада по включению Одессы в список наследия ЮНЕСКО
Одесса. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой было принято в обход правил процедуры под давлением Запада, сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.
Ранее в среду в ходе экстренного заседания Комитета по вопросам исторического наследия исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой, что, в частности, позволит властям Украины обращаться за международной технической и финансовой поддержкой для защиты объекта и для его восстановления.
"Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры. Досье не выдерживает никакой критики, это не более, чем топорная компиляция материалов туристических сайтов", - сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.
В постпредстве отметили, что нарушены основные критерии рассмотрения номинации, что подтверждает, что "номинация Одессы – очередная профанация", что "подорвало доверие ко всему Списку культурного наследия".
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