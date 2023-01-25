https://ria.ru/20230125/odessa-1847298779.html

СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене

СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 25.01.2023

СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене

Украинские правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:47

2023-01-25T12:47

2023-01-25T12:47

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ). "При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене. Сдавал врагу места дислокации систем ПВО за 70 тысяч гривен (1900 долларов США - ред.)", - говорится в сообщении СБУ. По данным следствия, подозреваемый "решил сотрудничать со спецслужбам РФ", за вознаграждение должен был предоставлять информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Украины, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области. Сообщается, что подозреваемый был задержан во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО с помощью одного из мессенджеров, взят под стражу без определения размера залога. Санкция по статье "госизмена" предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесская область, служба безопасности украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр