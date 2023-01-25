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СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/odessa-1847298779.html
СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене
СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 25.01.2023
СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене
Украинские правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщили в среду в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:47
2023-01-25T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
служба безопасности украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ). "При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене. Сдавал врагу места дислокации систем ПВО за 70 тысяч гривен (1900 долларов США - ред.)", - говорится в сообщении СБУ. По данным следствия, подозреваемый "решил сотрудничать со спецслужбам РФ", за вознаграждение должен был предоставлять информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Украины, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области. Сообщается, что подозреваемый был задержан во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО с помощью одного из мессенджеров, взят под стражу без определения размера залога. Санкция по статье "госизмена" предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
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в мире, одесская область, служба безопасности украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Служба безопасности Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:47 25.01.2023
 
СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в госизмене

СБУ задержала жителя Одесской области по подозрению в сотрудничестве с Россией

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя Одесской области по подозрению в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ).
"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в государственной измене. Сдавал врагу места дислокации систем ПВО за 70 тысяч гривен (1900 долларов США - ред.)", - говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, подозреваемый "решил сотрудничать со спецслужбам РФ", за вознаграждение должен был предоставлять информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Украины, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области. Сообщается, что подозреваемый был задержан во время передачи видеоматериала с дислокацией систем ПВО с помощью одного из мессенджеров, взят под стражу без определения размера залога.
Санкция по статье "госизмена" предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
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На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
 
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