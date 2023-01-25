https://ria.ru/20230125/obuchenie-1847220962.html

Помпео рассказал, сколько США готовили Украину к конфликту

Помпео рассказал, сколько США готовили Украину к конфликту - РИА Новости, 25.01.2023

Помпео рассказал, сколько США готовили Украину к конфликту

США обучали украинских солдат в течение очень долгого времени, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео в эфире подкаста Fox News. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:24

2023-01-25T01:24

2023-01-25T03:01

в мире

майк помпео

центральное разведывательное управление (цру)

россия

украина

владимир путин

сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США обучали украинских солдат в течение очень долгого времени, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео в эфире подкаста Fox News.Он также добавил, что американскому народу стоит гордиться тем, что жизни американцев не подвергались риску, так как инструкторы из США "проделали отличную работу, обучая других защищать свою страну".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842994245.html

россия

украина

сша

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в мире, майк помпео, центральное разведывательное управление (цру), россия, украина, владимир путин, сша