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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов - РИА Новости, 25.01.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:39
2023-01-25T16:39
2023-01-25T16:39
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский и Центрально-городской районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847377730.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов натовского калибра