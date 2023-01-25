https://ria.ru/20230125/obstrel-1847349313.html
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 25.01.2023
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:17
2023-01-25T15:17
2023-01-25T15:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горький
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 января поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Горького, 273 ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее в ДНР сообщали, что украинские войска в 11.15 обстреляли Александровку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230125/donbass-1847308827.html
https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, горький, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горький, СЦКК, Происшествия
При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина