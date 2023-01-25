https://ria.ru/20230125/obstrel-1847349313.html

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 25.01.2023

При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мужчина пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:17

2023-01-25T15:17

2023-01-25T15:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горький

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg

ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Александровки в ДНР украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 января поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Горького, 273 ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ранее в ДНР сообщали, что украинские войска в 11.15 обстреляли Александровку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230125/donbass-1847308827.html

https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html

донецкая народная республика

донецк

горький

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, горький, сцкк, происшествия