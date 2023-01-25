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Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.01.2023
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 5.05 мск выпустили по Кременной в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:11
2023-01-25T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в 5.05 мск выпустили по Кременной в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 - по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сша
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в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems
11:11 25.01.2023 (обновлено: 11:30 25.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Кременной четыре ракеты из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск
Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в 5.05 мск выпустили по Кременной в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 - по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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