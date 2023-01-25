https://ria.ru/20230125/obstrel-1847272805.html

Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.01.2023

Украинские войска обстреляли Кременную из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 5.05 мск выпустили по Кременной в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:11

2023-01-25T11:11

2023-01-25T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сша

украина

lockheed martin

bae systems

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847026232_0:173:3061:1895_1920x0_80_0_0_adfd36dfb672626231d8a1df06a8c9c4.jpg

ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Украинские войска в 5.05 мск выпустили по Кременной в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.05 - по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230125/dnr-1847245527.html

луганская народная республика

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems