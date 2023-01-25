https://ria.ru/20230125/obrazovanie-1847230560.html
Россияне высказались о связи между образованием и высокой зарплатой
Россияне высказались о связи между образованием и высокой зарплатой - РИА Новости, 25.01.2023
Россияне высказались о связи между образованием и высокой зарплатой
Почти половина россиян (47%) считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, показал опрос Всероссийского центра... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T06:35
2023-01-25T06:35
2023-01-25T09:07
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 17% уверены, что надежнее в этом вопросе среднее специальное образование. Столько же человек сказали, что среднее специальное и высшее образование в равной степени дают шансы на высокооплачиваемую работу. Еще 12% считают, что ни то ни другое образование не является гарантом хорошей зарплаты в будущем. Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 22 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом, навигатор абитуриента
Общество, Россия, ВЦИОМ, Навигатор абитуриента
06:35 25.01.2023 (обновлено: 09:07 25.01.2023)
Россияне высказались о связи между образованием и высокой зарплатой
ВЦИОМ: почти половина россиян считает, что высшее образование - гарантия хорошей зарплаты