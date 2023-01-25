https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html

Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен

Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен - РИА Новости, 25.01.2023

Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен

Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:22

2023-01-25T20:22

2023-01-25T20:22

венесуэла

цены на нефть

россия

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. "Российское правительство имеет полное право принимать такие меры в качестве ответных. Это контрмера, принятая правительством Российской Федерации, это суверенное решение", - заявил министр в ходе беседы, которая прошла на полях VII саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Буэнос-Айресе.

https://ria.ru/20230118/neft-1845620800.html

венесуэла

россия

буэнос-айрес (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венесуэла, цены на нефть, россия, буэнос-айрес (город)