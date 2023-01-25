https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен - РИА Новости, 25.01.2023
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен
Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:22
2023-01-25T20:22
2023-01-25T20:22
венесуэла
цены на нефть
россия
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. "Российское правительство имеет полное право принимать такие меры в качестве ответных. Это контрмера, принятая правительством Российской Федерации, это суверенное решение", - заявил министр в ходе беседы, которая прошла на полях VII саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Буэнос-Айресе.
https://ria.ru/20230118/neft-1845620800.html
венесуэла
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, цены на нефть, россия, буэнос-айрес (город)
Венесуэла, Цены на нефть, Россия, Буэнос-Айрес (город)
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен
МИД Венесуэлы: Россия вправе запретить продажу нефти странам, поддержавшим потолок цен