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Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен - РИА Новости, 25.01.2023
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Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен - РИА Новости, 25.01.2023
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен
Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:22
2023-01-25T20:22
венесуэла
цены на нефть
россия
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. "Российское правительство имеет полное право принимать такие меры в качестве ответных. Это контрмера, принятая правительством Российской Федерации, это суверенное решение", - заявил министр в ходе беседы, которая прошла на полях VII саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Буэнос-Айресе.
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венесуэла
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венесуэла, цены на нефть, россия, буэнос-айрес (город)
Венесуэла, Цены на нефть, Россия, Буэнос-Айрес (город)
20:22 25.01.2023
 
Венесуэла считает, что Россия вправе вводить контрмеры на потолок цен

МИД Венесуэлы: Россия вправе запретить продажу нефти странам, поддержавшим потолок цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Российское правительство имеет полное право запретить продажу российской нефти странам, поддержавшим ограничения её цены, это суверенное решение, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
"Российское правительство имеет полное право принимать такие меры в качестве ответных. Это контрмера, принятая правительством Российской Федерации, это суверенное решение", - заявил министр в ходе беседы, которая прошла на полях VII саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Буэнос-Айресе.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 06:56
Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, заявил экономист
 
ВенесуэлаЦены на нефтьРоссияБуэнос-Айрес (город)
 
 
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