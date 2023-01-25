https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт

Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023

Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт

Ограничение Западом предельной цены на российскую нефть привело к появлению дополнительных доходов у Индии и Китая, через которых Европа теперь получает... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:43

2023-01-25T15:43

2023-01-25T15:43

экономика

китай

индия

европа

цены на нефть

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ограничение Западом предельной цены на российскую нефть привело к появлению дополнительных доходов у Индии и Китая, через которых Европа теперь получает российское сырье, поделился своей оценкой с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По данным международных аналитических компаний, Европа и Британия продолжают закупать российское сырье, но теперь делают это через посредников - Китай, Индию и другие азиатские страны. В частности, на Запад направляются смешанные нефтепродукты, которые производятся на китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводах и содержат российскую нефть. "Индия и Китай с удовольствием покупали в январе сырую нефть из России, перерабатывали ее на своих НПЗ оставляя добавочную стоимость в местной экономике, и продавали ее потом в Европу уже без риска попасть на санкции. По сути, потолок цены создает лишь перераспределение объемов нефти и газа, не убирая их с рынка", - сказал эксперт. По словам Потавина, западные страны получают российские нефть и газ по низким ценам даже через промежуточные звенья. "Посредники обычно не поднимают в цене конечного потребителя, ориентируясь на введенную ценовую планку, а вынуждены опускать в цене поставщика товара", - объяснил он. Таким образом, то, что Китай или Индия закупают российские энергоносители по более низким ценам, означает, что потолок цен все же работает. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, индия, европа, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии, россия