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Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023
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Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт
Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт - РИА Новости, 25.01.2023
Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт
Ограничение Западом предельной цены на российскую нефть привело к появлению дополнительных доходов у Индии и Китая, через которых Европа теперь получает... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:43
2023-01-25T15:43
экономика
китай
индия
европа
цены на нефть
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ограничение Западом предельной цены на российскую нефть привело к появлению дополнительных доходов у Индии и Китая, через которых Европа теперь получает российское сырье, поделился своей оценкой с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По данным международных аналитических компаний, Европа и Британия продолжают закупать российское сырье, но теперь делают это через посредников - Китай, Индию и другие азиатские страны. В частности, на Запад направляются смешанные нефтепродукты, которые производятся на китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводах и содержат российскую нефть. "Индия и Китай с удовольствием покупали в январе сырую нефть из России, перерабатывали ее на своих НПЗ оставляя добавочную стоимость в местной экономике, и продавали ее потом в Европу уже без риска попасть на санкции. По сути, потолок цены создает лишь перераспределение объемов нефти и газа, не убирая их с рынка", - сказал эксперт. По словам Потавина, западные страны получают российские нефть и газ по низким ценам даже через промежуточные звенья. "Посредники обычно не поднимают в цене конечного потребителя, ориентируясь на введенную ценовую планку, а вынуждены опускать в цене поставщика товара", - объяснил он. Таким образом, то, что Китай или Индия закупают российские энергоносители по более низким ценам, означает, что потолок цен все же работает. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
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экономика, китай, индия, европа, цены на нефть, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Китай, Индия, Европа, Цены на нефть, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
15:43 25.01.2023
 
Китай и Индия заработали на потолке цен на нефть, считает эксперт

Аналитик Потавин: Индия и Китай получили дополнительный доход от потолка цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ограничение Западом предельной цены на российскую нефть привело к появлению дополнительных доходов у Индии и Китая, через которых Европа теперь получает российское сырье, поделился своей оценкой с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
По данным международных аналитических компаний, Европа и Британия продолжают закупать российское сырье, но теперь делают это через посредников - Китай, Индию и другие азиатские страны. В частности, на Запад направляются смешанные нефтепродукты, которые производятся на китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводах и содержат российскую нефть.
Цистерны для перевозки нефти на железнодорожной станции Яничкино - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00
Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти
"Индия и Китай с удовольствием покупали в январе сырую нефть из России, перерабатывали ее на своих НПЗ оставляя добавочную стоимость в местной экономике, и продавали ее потом в Европу уже без риска попасть на санкции. По сути, потолок цены создает лишь перераспределение объемов нефти и газа, не убирая их с рынка", - сказал эксперт.
По словам Потавина, западные страны получают российские нефть и газ по низким ценам даже через промежуточные звенья. "Посредники обычно не поднимают в цене конечного потребителя, ориентируясь на введенную ценовую планку, а вынуждены опускать в цене поставщика товара", - объяснил он. Таким образом, то, что Китай или Индия закупают российские энергоносители по более низким ценам, означает, что потолок цен все же работает.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:00
Индийский потолок для российской нефти вызовет катастрофу
 
ЭкономикаКитайИндияЕвропаЦены на нефтьЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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