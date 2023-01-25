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Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией - РИА Новости, 25.01.2023
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Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией
Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией - РИА Новости, 25.01.2023
Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией
"Яндекс" обучил нейросети расшифровывать архивные документы с дореволюционной орфографией, доступ к соответствующему сервису уже открыт, с его помощью можно... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:05
2023-01-25T10:51
общество
москва
новгородская область
яндекс
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Яндекс" обучил нейросети расшифровывать архивные документы с дореволюционной орфографией, доступ к соответствующему сервису уже открыт, с его помощью можно ознакомиться с историческими документами с текстовой расшифровкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс" научил нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. Попробовать технологию в действии можно уже сейчас в сервисе "Поиск по архивам": он открывает всем желающим доступ к более чем 2,5 миллиона страниц исторических документов с текстовой расшифровкой", - говорится в сообщении. Уточняется, что новый алгоритм, построенный на основе системы оптического распознавания символов, учитывает особенности почерка, узнает утратившие актуальность буквы и "понимает особую структуру архивных документов". Нейросеть обучили на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII-XIX веков и десятков миллионов сгенерированных примеров. Так, разработанная технология может с легкостью разобрать текст, который неподготовленный человек вряд ли сможет понять. "Для расшифровки одной страницы архивного рукописного текста профессионалу может потребоваться до получаса времени, а наш сервис справляется с этим за несколько секунд. В перспективе технологию можно использовать и для решения других задач в продуктах "Яндекса", - отметила руководитель "Поиска" Елена Бубнова. Кроме того, первым представленным в сервисе фондом стал главархив Москвы - именно на его материалах разработчики обучали нейросеть. Теперь база пополнилась документами из архивов Оренбургской и Новгородской областей. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.
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общество, москва, новгородская область, яндекс
Общество, Москва, Новгородская область, Яндекс
10:05 25.01.2023 (обновлено: 10:51 25.01.2023)
 
Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией

"Яндекс" научил нейросети расшифровывать архивные документы с дореволюционной орфографией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАрхив
Архив - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Яндекс" обучил нейросети расшифровывать архивные документы с дореволюционной орфографией, доступ к соответствующему сервису уже открыт, с его помощью можно ознакомиться с историческими документами с текстовой расшифровкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс" научил нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. Попробовать технологию в действии можно уже сейчас в сервисе "Поиск по архивам": он открывает всем желающим доступ к более чем 2,5 миллиона страниц исторических документов с текстовой расшифровкой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый алгоритм, построенный на основе системы оптического распознавания символов, учитывает особенности почерка, узнает утратившие актуальность буквы и "понимает особую структуру архивных документов". Нейросеть обучили на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII-XIX веков и десятков миллионов сгенерированных примеров. Так, разработанная технология может с легкостью разобрать текст, который неподготовленный человек вряд ли сможет понять.
"Для расшифровки одной страницы архивного рукописного текста профессионалу может потребоваться до получаса времени, а наш сервис справляется с этим за несколько секунд. В перспективе технологию можно использовать и для решения других задач в продуктах "Яндекса", - отметила руководитель "Поиска" Елена Бубнова.
Кроме того, первым представленным в сервисе фондом стал главархив Москвы - именно на его материалах разработчики обучали нейросеть. Теперь база пополнилась документами из архивов Оренбургской и Новгородской областей. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.
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