https://ria.ru/20230125/nefroset-1847255700.html

Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией

Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией - РИА Новости, 25.01.2023

Нейросети научили расшифровывать документы с дореволюционной орфографией

"Яндекс" обучил нейросети расшифровывать архивные документы с дореволюционной орфографией, доступ к соответствующему сервису уже открыт, с его помощью можно... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:05

2023-01-25T10:05

2023-01-25T10:51

общество

москва

новгородская область

яндекс

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Яндекс" обучил нейросети расшифровывать архивные документы с дореволюционной орфографией, доступ к соответствующему сервису уже открыт, с его помощью можно ознакомиться с историческими документами с текстовой расшифровкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс" научил нейросети расшифровывать архивные записи со сложной дореволюционной орфографией. Попробовать технологию в действии можно уже сейчас в сервисе "Поиск по архивам": он открывает всем желающим доступ к более чем 2,5 миллиона страниц исторических документов с текстовой расшифровкой", - говорится в сообщении. Уточняется, что новый алгоритм, построенный на основе системы оптического распознавания символов, учитывает особенности почерка, узнает утратившие актуальность буквы и "понимает особую структуру архивных документов". Нейросеть обучили на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII-XIX веков и десятков миллионов сгенерированных примеров. Так, разработанная технология может с легкостью разобрать текст, который неподготовленный человек вряд ли сможет понять. "Для расшифровки одной страницы архивного рукописного текста профессионалу может потребоваться до получаса времени, а наш сервис справляется с этим за несколько секунд. В перспективе технологию можно использовать и для решения других задач в продуктах "Яндекса", - отметила руководитель "Поиска" Елена Бубнова. Кроме того, первым представленным в сервисе фондом стал главархив Москвы - именно на его материалах разработчики обучали нейросеть. Теперь база пополнилась документами из архивов Оренбургской и Новгородской областей. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.

https://ria.ru/20220922/neyroset-1818676921.html

москва

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, новгородская область, яндекс