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Мишустин назначил нового замруководителя Роструда - РИА Новости, 25.01.2023
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Мишустин назначил нового замруководителя Роструда
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда - РИА Новости, 25.01.2023
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:30
2023-01-25T22:30
михаил мишустин
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Талбацкого Яна Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости", - говорится в распоряжении.
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михаил мишустин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
22:30 25.01.2023
 
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда

Мишустин назначил Яна Талбацкого замруководителя Федеральной службы по труду и занятости

© РИА НовостиФедеральная служба по труду и занятости
Федеральная служба по труду и занятости - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости
Федеральная служба по труду и занятости. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Талбацкого Яна Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости", - говорится в распоряжении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 10:34
Мишустин подписал распоряжения об изменениях в кадрах правительства
 
Михаил МишустинРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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