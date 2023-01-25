https://ria.ru/20230125/naznachenie-1847458487.html

Мишустин назначил нового замруководителя Роструда

Мишустин назначил нового замруководителя Роструда - РИА Новости, 25.01.2023

Мишустин назначил нового замруководителя Роструда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:30

2023-01-25T22:30

2023-01-25T22:30

михаил мишустин

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Талбацкого Яна Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20221230/kadry-1842406184.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)