https://ria.ru/20230125/naznachenie-1847458487.html
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда - РИА Новости, 25.01.2023
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T22:30
2023-01-25T22:30
2023-01-25T22:30
михаил мишустин
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Талбацкого Яна Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20221230/kadry-1842406184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Мишустин назначил нового замруководителя Роструда
Мишустин назначил Яна Талбацкого замруководителя Федеральной службы по труду и занятости