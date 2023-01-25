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В Крыму задержали боевика украинского нацбата - РИА Новости, 25.01.2023
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В Крыму задержали боевика украинского нацбата
В Крыму задержали боевика украинского нацбата - РИА Новости, 25.01.2023
В Крыму задержали боевика украинского нацбата
Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:58
2023-01-25T11:02
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленур ислямов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ. "По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя", - говорится в сообщении. Силовики установили, что крымчанин вступил в батальон, действующий на Украине, по своей воле в 2016 году. "Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность", - подчеркнули в УФСБ. На мужчину завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html
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россия
украина
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленур ислямов, республика крым
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ленур Ислямов, Республика Крым
10:58 25.01.2023 (обновлено: 11:02 25.01.2023)
 
В Крыму задержали боевика украинского нацбата

В Крыму задержали боевика запрещенного в России украинского батальона имени Челебиджихана

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя", - говорится в сообщении.
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Силовики установили, что крымчанин вступил в батальон, действующий на Украине, по своей воле в 2016 году. "Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность", - подчеркнули в УФСБ. На мужчину завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ленур ИслямовРеспублика Крым
 
 
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