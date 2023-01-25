10:58 25.01.2023 (обновлено: 11:02 25.01.2023)
В Крыму задержали боевика украинского нацбата
В Крыму задержали боевика запрещенного в России украинского батальона имени Челебиджихана
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ.
"По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя", - говорится в сообщении.
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Силовики установили, что крымчанин вступил в батальон, действующий на Украине, по своей воле в 2016 году. "Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность", - подчеркнули в УФСБ. На мужчину завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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