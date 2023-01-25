https://ria.ru/20230125/natsbat-1847268715.html

В Крыму задержали боевика украинского нацбата

В Крыму задержали боевика украинского нацбата - РИА Новости, 25.01.2023

В Крыму задержали боевика украинского нацбата

Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:58

2023-01-25T10:58

2023-01-25T11:02

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ленур ислямов

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Участник запрещенной в России украинской террористической организации "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* задержан в Крыму, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ РФ. "По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержан житель города Севастополя", - говорится в сообщении. Силовики установили, что крымчанин вступил в батальон, действующий на Украине, по своей воле в 2016 году. "Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность", - подчеркнули в УФСБ. На мужчину завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html

https://ria.ru/20230124/islamisty-1847099897.html

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленур ислямов, республика крым