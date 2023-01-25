https://ria.ru/20230125/nato-1847429538.html

В Турции заявили о поддержке политики "открытых дверей" НАТО

В Турции заявили о поддержке политики "открытых дверей" НАТО - РИА Новости, 25.01.2023

В Турции заявили о поддержке политики "открытых дверей" НАТО

Совбез Турции заявил, что Анкара поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но желающие вступить в альянс должны вести в соответствии с правами и духом... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:26

2023-01-25T19:26

2023-01-25T19:42

турция

в мире

анкара (провинция)

нато

фетхуллах гюлен

швеция

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Совбез Турции заявил, что Анкара поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но желающие вступить в альянс должны вести в соответствии с правами и духом альянса.Совбез под председательством президента Эрдогана 3 часа 40 минут обсуждал ситуацию вокруг членства Швеции в НАТО и нормализацию отношений с Сирией."Было подчеркнуто, что Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО и что государства, желающие вступить в альянс, должны действовать в соответствии с законом и духом альянса. Было заявлено, что крайне важно, чтобы кандидаты как можно скорее выполнили свои обязательства, вытекающие из меморандума о взаимопонимании по борьбе с террористическими организациями, особенно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK/KCK-PYD/YPG) и FETÖ (организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году), предприняв конкретные шаги", - говорится в распространенном в среду заявлении Совбеза.Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230124/nato-1847195280.html

турция

анкара (провинция)

швеция

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турция, в мире, анкара (провинция), нато, фетхуллах гюлен, швеция