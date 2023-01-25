https://ria.ru/20230125/nato-1847289090.html
В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО
В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО
Турции сейчас не о чем говорить со Швецией по процессу членства в НАТО, ситуация "идет назад", заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:14
2023-01-25T12:14
2023-01-25T12:25
в мире
швеция
турция
нато
омер челик
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845547198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dfa659df8b7ef843d17ed7d34da3bee.jpg
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Турции сейчас не о чем говорить со Швецией по процессу членства в НАТО, ситуация "идет назад", заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО."А о чем нам говорить сейчас со Швецией? Что обычно обсуждают за столом? Желают продвижения процесса. Сейчас процесс пошел назад. В чем смысл трехстороннего механизма?" - сказал Челик в интервью телеканалу CNN Türk.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
швеция
турция
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845547198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_227afb636fc8f8685d36725d5056a151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, турция, нато, омер челик, финляндия
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Омер Челик, Финляндия
12:14 25.01.2023 (обновлено: 12:25 25.01.2023)
В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО
Правящая партия Турции заявила, что стране не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО