https://ria.ru/20230125/nato-1847289090.html

В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО

В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО - РИА Новости, 25.01.2023

В Анкаре заявили, что им не о чем говорить со Швецией по членству в НАТО

Турции сейчас не о чем говорить со Швецией по процессу членства в НАТО, ситуация "идет назад", заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:14

2023-01-25T12:14

2023-01-25T12:25

в мире

швеция

турция

нато

омер челик

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845547198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0dfa659df8b7ef843d17ed7d34da3bee.jpg

АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Турции сейчас не о чем говорить со Швецией по процессу членства в НАТО, ситуация "идет назад", заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Отношения Швеции и Турции ухудшились из-за протестов последних нескольких дней в Стокгольме и сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом после получения у шведских властей разрешения провести акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО."А о чем нам говорить сейчас со Швецией? Что обычно обсуждают за столом? Желают продвижения процесса. Сейчас процесс пошел назад. В чем смысл трехстороннего механизма?" - сказал Челик в интервью телеканалу CNN Türk.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

турция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, турция, нато, омер челик, финляндия