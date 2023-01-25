https://ria.ru/20230125/nato-1847273735.html

В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО

В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 25.01.2023

В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Инцидент с сожжением Корана и позиция Турции значительно замедляют процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Бюро международной политики... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:14

2023-01-25T11:14

2023-01-25T11:14

в мире

марчин пшидач

турция

швеция

финляндия

нато

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_224b99f283b91cfebfe5eff0bd1fd71a.jpg

ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Инцидент с сожжением Корана и позиция Турции значительно замедляют процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО. Турция также отменила трехстороннюю встречу с Финляндией и Швецией. Россия в числе прочих стран выступила с осуждением акции. "Это наверняка значительно замедляет, не только отмена этой встречи, а также заявления турецкого президента. Этот процесс начался еще перед саммитом в Мадриде, казалось, что решение будет принято. К сожалению, кажется, что турецкая сторона не готова согласиться", - сказал Пшидач. По его мнению, среди причин сопротивления Турции вступлению в НАТО Швеции и Финляндии также присутствуют внутриполитические. "Конгломерат различных причин. В Турции в этом году выборы. А в избирательной кампании часто применяются такие аргументы, которые призваны показать твердую позицию особенно в контексте, например, сожжения Корана", - сказал польский замминистра.

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

турция

швеция

финляндия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марчин пшидач, турция, швеция, финляндия, нато, польша