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В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
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В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО
В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 25.01.2023
В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Инцидент с сожжением Корана и позиция Турции значительно замедляют процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Бюро международной политики... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:14
2023-01-25T11:14
в мире
марчин пшидач
турция
швеция
финляндия
нато
польша
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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Инцидент с сожжением Корана и позиция Турции значительно замедляют процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО. Турция также отменила трехстороннюю встречу с Финляндией и Швецией. Россия в числе прочих стран выступила с осуждением акции. "Это наверняка значительно замедляет, не только отмена этой встречи, а также заявления турецкого президента. Этот процесс начался еще перед саммитом в Мадриде, казалось, что решение будет принято. К сожалению, кажется, что турецкая сторона не готова согласиться", - сказал Пшидач. По его мнению, среди причин сопротивления Турции вступлению в НАТО Швеции и Финляндии также присутствуют внутриполитические. "Конгломерат различных причин. В Турции в этом году выборы. А в избирательной кампании часто применяются такие аргументы, которые призваны показать твердую позицию особенно в контексте, например, сожжения Корана", - сказал польский замминистра.
https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html
https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html
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в мире, марчин пшидач, турция, швеция, финляндия, нато, польша
В мире, Марчин Пшидач, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО, Польша
11:14 25.01.2023
 
В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО

МИД Польши: сожжение Корана и Турция замедляют вступление Швеции и Финляндии в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Инцидент с сожжением Корана и позиция Турции значительно замедляют процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО. Турция также отменила трехстороннюю встречу с Финляндией и Швецией. Россия в числе прочих стран выступила с осуждением акции.
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"Это наверняка значительно замедляет, не только отмена этой встречи, а также заявления турецкого президента. Этот процесс начался еще перед саммитом в Мадриде, казалось, что решение будет принято. К сожалению, кажется, что турецкая сторона не готова согласиться", - сказал Пшидач.
По его мнению, среди причин сопротивления Турции вступлению в НАТО Швеции и Финляндии также присутствуют внутриполитические. "Конгломерат различных причин. В Турции в этом году выборы. А в избирательной кампании часто применяются такие аргументы, которые призваны показать твердую позицию особенно в контексте, например, сожжения Корана", - сказал польский замминистра.
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В миреМарчин ПшидачТурцияШвецияФинляндияНАТОПольша
 
 
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