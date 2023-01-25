В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО
МИД Польши: сожжение Корана и Турция замедляют вступление Швеции и Финляндии в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Инцидент с сожжением Корана и позиция Турции значительно замедляют процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку заявки на вступление в НАТО. Турция также отменила трехстороннюю встречу с Финляндией и Швецией. Россия в числе прочих стран выступила с осуждением акции.
"Это наверняка значительно замедляет, не только отмена этой встречи, а также заявления турецкого президента. Этот процесс начался еще перед саммитом в Мадриде, казалось, что решение будет принято. К сожалению, кажется, что турецкая сторона не готова согласиться", - сказал Пшидач.
По его мнению, среди причин сопротивления Турции вступлению в НАТО Швеции и Финляндии также присутствуют внутриполитические. "Конгломерат различных причин. В Турции в этом году выборы. А в избирательной кампании часто применяются такие аргументы, которые призваны показать твердую позицию особенно в контексте, например, сожжения Корана", - сказал польский замминистра.