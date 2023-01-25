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В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак - РИА Новости, 25.01.2023
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В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак
В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак - РИА Новости, 25.01.2023
В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак
Сотрудники полиции раскрыли нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области и вместе с запрещенными веществами изъяли несколько домашних питомцев,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:38
2023-01-25T15:20
происшествия
ирина волк
ярославская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции раскрыли нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области и вместе с запрещенными веществами изъяли несколько домашних питомцев, включая обезьяну, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, двое жителей Ярославской области, мужчина и женщина, приобрели в одном из сел Переславского района земельный участок. На его территории в хозяйственной постройке они организовали лабораторию по производству наркотиков. В ходе обыска полицейские изъяли, в частности, около 12,5 килограмма мефедрона, а также прекурсоры. Хозяев дома поместили под стражу. "Кроме того, в их доме были обнаружены животные: кошки, собаки и обезьяна. В настоящее время сотрудники полиции передали питомцев ярославским зоозащитникам", - рассказала Ирина Волк. МВД опубликовало оперативное видео, сделанное в помещении. На кадрах обезьяна скачет по шкафам, карнизу, под потолком для нее растянут небольшой гамак, позже спускается на пол и ест банан. Судя по видео, она в хороших отношениях с собаками и кошками. Как экзотическое животное попало в дом наркодельцов, в УМВД не уточнили.
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ярославская область
россия
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Животные, обнаруженные полицией в нарколаборатории под Ярославлем
Полиция нашла под Ярославлем нарколабораторию, а в ней - 12,5 кг мефедрона и обезьяну
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происшествия, ирина волк, ярославская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Ярославская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:38 25.01.2023 (обновлено: 15:20 25.01.2023)
 
В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак

Ярославская полиция раскрыла нарколабораторию, в которой нашла обезьяну, кошек и собак

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции раскрыли нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области и вместе с запрещенными веществами изъяли несколько домашних питомцев, включая обезьяну, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, двое жителей Ярославской области, мужчина и женщина, приобрели в одном из сел Переславского района земельный участок. На его территории в хозяйственной постройке они организовали лабораторию по производству наркотиков. В ходе обыска полицейские изъяли, в частности, около 12,5 килограмма мефедрона, а также прекурсоры. Хозяев дома поместили под стражу.
"Кроме того, в их доме были обнаружены животные: кошки, собаки и обезьяна. В настоящее время сотрудники полиции передали питомцев ярославским зоозащитникам", - рассказала Ирина Волк.
МВД опубликовало оперативное видео, сделанное в помещении. На кадрах обезьяна скачет по шкафам, карнизу, под потолком для нее растянут небольшой гамак, позже спускается на пол и ест банан. Судя по видео, она в хороших отношениях с собаками и кошками. Как экзотическое животное попало в дом наркодельцов, в УМВД не уточнили.
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