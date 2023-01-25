https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html

В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак

В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак - РИА Новости, 25.01.2023

В ярославской нарколаборатории нашли обезьяну, кошек и собак

Сотрудники полиции раскрыли нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области и вместе с запрещенными веществами изъяли несколько домашних питомцев,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:38

2023-01-25T13:38

2023-01-25T15:20

происшествия

ирина волк

ярославская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции раскрыли нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области и вместе с запрещенными веществами изъяли несколько домашних питомцев, включая обезьяну, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным полиции, двое жителей Ярославской области, мужчина и женщина, приобрели в одном из сел Переславского района земельный участок. На его территории в хозяйственной постройке они организовали лабораторию по производству наркотиков. В ходе обыска полицейские изъяли, в частности, около 12,5 килограмма мефедрона, а также прекурсоры. Хозяев дома поместили под стражу. "Кроме того, в их доме были обнаружены животные: кошки, собаки и обезьяна. В настоящее время сотрудники полиции передали питомцев ярославским зоозащитникам", - рассказала Ирина Волк. МВД опубликовало оперативное видео, сделанное в помещении. На кадрах обезьяна скачет по шкафам, карнизу, под потолком для нее растянут небольшой гамак, позже спускается на пол и ест банан. Судя по видео, она в хороших отношениях с собаками и кошками. Как экзотическое животное попало в дом наркодельцов, в УМВД не уточнили.

https://ria.ru/20211020/kot-1755450630.html

ярославская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Животные, обнаруженные полицией в нарколаборатории под Ярославлем Полиция нашла под Ярославлем нарколабораторию, а в ней - 12,5 кг мефедрона и обезьяну 2023-01-25T13:38 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ирина волк, ярославская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)