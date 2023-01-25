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В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек - РИА Новости, 25.01.2023
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В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек - РИА Новости, 25.01.2023
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек
Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:09
2023-01-25T19:09
в мире
киль
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную полицию. Уточняется, что нападение произошло на станции в небольшом городке Брокштедт. Мужчина напал на пассажиров с ножом незадолго до прибытия на станцию. Правоохранителям удалось арестовать одного из нападавших. Отмечается, что на месте происшествия находится полиция и спасательные службы, в районе станции оцеплен большой участок.
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в мире, киль, гамбург (город)
В мире, Киль, Гамбург (город)
19:09 25.01.2023
 
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек

Bild: при нападении с ножом в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург, ранены семь человек

© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную полицию.

"Семь человек получили ранения в результате нападения с ножом в региональном поезде, следовавшем из Киля в Гамбург", - отметило издание.

Уточняется, что нападение произошло на станции в небольшом городке Брокштедт.
Мужчина напал на пассажиров с ножом незадолго до прибытия на станцию. Правоохранителям удалось арестовать одного из нападавших.
Отмечается, что на месте происшествия находится полиция и спасательные службы, в районе станции оцеплен большой участок.
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В миреКильГамбург (город)
 
 
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