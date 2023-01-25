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В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек - РИА Новости, 25.01.2023
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек
Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T19:09
2023-01-25T19:09
2023-01-25T19:09
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гамбург (город)
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную полицию. Уточняется, что нападение произошло на станции в небольшом городке Брокштедт. Мужчина напал на пассажиров с ножом незадолго до прибытия на станцию. Правоохранителям удалось арестовать одного из нападавших. Отмечается, что на месте происшествия находится полиция и спасательные службы, в районе станции оцеплен большой участок.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киль, гамбург (город)
В мире, Киль, Гамбург (город)
В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек
Bild: при нападении с ножом в поезде, следовавшем из Киля в Гамбург, ранены семь человек