https://ria.ru/20230125/napadenie-1847425788.html

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек - РИА Новости, 25.01.2023

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, ранены семь человек

Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:09

2023-01-25T19:09

2023-01-25T19:09

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гамбург (город)

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Семь человек получили ножевые ранения в поезде, который следовал в среду из немецкого города Киль в Гамбург, сообщила газета Bild со ссылкой на федеральную полицию. Уточняется, что нападение произошло на станции в небольшом городке Брокштедт. Мужчина напал на пассажиров с ножом незадолго до прибытия на станцию. Правоохранителям удалось арестовать одного из нападавших. Отмечается, что на месте происшествия находится полиция и спасательные службы, в районе станции оцеплен большой участок.

https://ria.ru/20221205/germaniya-1836426815.html

киль

гамбург (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киль, гамбург (город)