"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе
На одном из жилых домов по улице Лермонтова появились 30-метровые муралы с узнаваемыми пейзажами крымской природы.
На одном из жилых домов по улице Лермонтова появились 30-метровые муралы с узнаваемыми пейзажами крымской природы.
Это первые в республике муралы такого размера.
Это первые в республике муралы такого размера.
На одном изображен мыс Ай-Тодор с замком "Ласточкино гнездо", на другом — скала "Золотые ворота" у вулканического массива Карадаг.
На одном изображен мыс Ай-Тодор с замком "Ласточкино гнездо", на другом — скала "Золотые ворота" у вулканического массива Карадаг.
Проект реализовали при содействии администрация Симферополя.
Проект реализовали при содействии администрация Симферополя.
"Масштабы и красота изображений, конечно, впечатляют", — отметил глава администрации Михаил Афанасьев.
"Масштабы и красота изображений, конечно, впечатляют", — отметил глава администрации Михаил Афанасьев.
Глава администрации города поблагодарил художника за работу.
Глава администрации города поблагодарил художника за работу.
Драйвером создания нового лица столицы Крыма выступает проект "Фасады зданий — территория гордости".
Драйвером создания нового лица столицы Крыма выступает проект "Фасады зданий — территория гордости".
Команда проекта стремится к тому, чтобы каждый спальный район был ярким и стильным.
Команда проекта стремится к тому, чтобы каждый спальный район был ярким и стильным.