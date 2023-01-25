https://ria.ru/20230125/mural-1847339697.html

"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе

"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе - РИА Новости, 25.01.2023

"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе

Два великолепных мурала украсили многоэтажку в Симферополе. Фасады, от которых невозможно оторвать взгляд, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:32

2023-01-25T15:32

2023-01-25T15:41

фото

симферополь

республика крым

искусство

фото - туризм

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Два великолепных мурала украсили многоэтажку в Симферополе. Фасады, от которых невозможно оторвать взгляд, — в фотоленте Ria.ru.

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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