Рейтинг@Mail.ru
"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/mural-1847339697.html
"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе
"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе - РИА Новости, 25.01.2023
"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе
Два великолепных мурала украсили многоэтажку в Симферополе. Фасады, от которых невозможно оторвать взгляд, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:32
2023-01-25T15:41
фото
симферополь
республика крым
искусство
фото - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847337359_162:0:2897:1538_1920x0_80_0_0_41dbb61ba2c85099c4ebc4fd6ed1f379.jpg
Два великолепных мурала украсили многоэтажку в Симферополе. Фасады, от которых невозможно оторвать взгляд, — в фотоленте Ria.ru.
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847337359_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_c330c041d47bf1e4545919ece464ee13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, симферополь, республика крым, искусство, фото - туризм
Фото, Симферополь, Республика Крым, Искусство, Фото - Туризм
15:32 25.01.2023 (обновлено: 15:41 25.01.2023)
 

"Масштабы и красота впечатляют": муралы с крымскими пейзажами в Симферополе

Читать ria.ru в
Два великолепных мурала украсили многоэтажку в Симферополе. Фасады, от которых невозможно оторвать взгляд, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

На одном из жилых домов по улице Лермонтова появились 30-метровые муралы с узнаваемыми пейзажами крымской природы.

Местные жители наблюдают за созданием мурала с изображением визитной карточки полуострова - Ласточкиным гнездом
1 из 8

На одном из жилых домов по улице Лермонтова появились 30-метровые муралы с узнаваемыми пейзажами крымской природы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Это первые в республике муралы такого размера.

Художник во время создания мурала с изображением визитной карточки полуострова - Ласточкиным гнездом
2 из 8

Это первые в республике муралы такого размера.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

На одном изображен мыс Ай-Тодор с замком "Ласточкино гнездо", на другом — скала "Золотые ворота" у вулканического массива Карадаг.

Художники во время создания мурала с изображением визитной карточки полуострова - Ласточкиным гнездом
3 из 8

На одном изображен мыс Ай-Тодор с замком "Ласточкино гнездо", на другом — скала "Золотые ворота" у вулканического массива Карадаг.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Проект реализовали при содействии администрация Симферополя.

Местные жители наблюдают за созданием мурала с изображением визитной карточки полуострова - Ласточкиным гнездом
4 из 8

Проект реализовали при содействии администрация Симферополя.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

"Масштабы и красота изображений, конечно, впечатляют", — отметил глава администрации Михаил Афанасьев.

Мурал с изображением Золотых ворот, Карадага
5 из 8

"Масштабы и красота изображений, конечно, впечатляют", — отметил глава администрации Михаил Афанасьев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Глава администрации города поблагодарил художника за работу.

Художник во время создания мурала с изображением визитной карточки полуострова - Ласточкиным гнездом
6 из 8

Глава администрации города поблагодарил художника за работу.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Драйвером создания нового лица столицы Крыма выступает проект "Фасады зданий — территория гордости".

Информационная табличка на стене с муралом с изображением Золотых ворот, Карадага
7 из 8

Драйвером создания нового лица столицы Крыма выступает проект "Фасады зданий — территория гордости".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Команда проекта стремится к тому, чтобы каждый спальный район был ярким и стильным.

Мурал с изображением Золотых ворот, Карадага
8 из 8

Команда проекта стремится к тому, чтобы каждый спальный район был ярким и стильным.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
 
ФотоСимферопольРеспублика КрымИскусствоФото - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала