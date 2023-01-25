https://ria.ru/20230125/mumiya-1847167483.html
Ученые раскрыли секреты 2300-летней мумии "золотого мальчика"
Ученые раскрыли секреты 2300-летней мумии "золотого мальчика" - РИА Новости, 25.01.2023
Ученые раскрыли секреты 2300-летней мумии "золотого мальчика"
Ученые провели цифровое сканирование мумии подростка, умершего 2300 лет назад, и узнали о нем новые подробности, пишет The Guardian. Компьютерную томографию... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:03
2023-01-25T05:03
2023-01-25T05:03
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Ученые провели цифровое сканирование мумии подростка, умершего 2300 лет назад, и узнали о нем новые подробности, пишет The Guardian. Компьютерную томографию использовали, чтобы не разворачивать останки. Вероятно, мальчик был из богатой семьи высокого социального статуса – на его теле было 49 амулетов, большая часть которых сделана из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Считалось, что талисманы защитят тело и придут ему силу в загробном мире.По костям и отсутствию зубов мудрости ученые определили возраст, в котором умер ребенок – ему было 14-15 лет. Также специалисты установили, что мальчик не был обрезан. Поэтому исследователи предположили, что он не был египтянином, ведь они проходили эту процедуру до достижения 13 лет. Мальчик покоится в сандалиях. Вероятно, предполагаюсь, что в такой обуви он выйдет из гроба. Команда назвала мумию "золотым мальчиком". Его нашли в 1916 году на кладбище, использовавшемся с 332 по 30 год до нашей эры в Наг-эль-Хассай на юге Египта. С тех пор останки хранились в подвале в Каирском египетском музее и не исследовались.
https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
Ученые раскрыли секреты 2300-летней мумии "золотого мальчика"
Ученые просканировали 2300-летнию мумию и узнали, что она вряд ли принадлежала египтянину
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Ученые провели цифровое сканирование мумии подростка, умершего 2300 лет назад, и узнали о нем новые подробности, пишет
The Guardian. Компьютерную томографию использовали, чтобы не разворачивать останки.
Вероятно, мальчик был из богатой семьи высокого социального статуса – на его теле было 49 амулетов, большая часть которых сделана из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Считалось, что талисманы защитят тело и придут ему силу в загробном мире.
По костям и отсутствию зубов мудрости ученые определили возраст, в котором умер ребенок – ему было 14-15 лет. Также специалисты установили, что мальчик не был обрезан. Поэтому исследователи предположили, что он не был египтянином, ведь они проходили эту процедуру до достижения 13 лет.
Мальчик покоится в сандалиях. Вероятно, предполагаюсь, что в такой обуви он выйдет из гроба.
Команда назвала мумию "золотым мальчиком". Его нашли в 1916 году на кладбище, использовавшемся с 332 по 30 год до нашей эры в Наг-эль-Хассай на юге Египта. С тех пор останки хранились в подвале в Каирском египетском музее и не исследовались.