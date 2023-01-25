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Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг" - РИА Новости, 25.01.2023
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Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг"
Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг" - РИА Новости, 25.01.2023
Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг"
Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T04:50
2023-01-25T04:50
общество
технологии
евгения лазарева
сша
канада
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под предлогом доставки важной корреспонденции пытаются заполучить доступ к профилям на портале "Госуслуги" или на финансовых маркетплейсах, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "В начале года "Мошеловка" зафиксировала всплеск звонков, поступающих гражданам России в популярных мессенджерах с номеров с телефонными кодами США и Канады. Чаще всего пользователи платформы пишут о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио", - рассказала эксперт. По ее словам, злоумышленники под предлогом доставки важной корреспонденции от госорганов просят называть коды из смс от финансовых маркетплейсов или портала госуслуг. "Когда мошенники получают коды, они получают и контроль над профилями пользователей, подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями сервисов", - отметила Лазарева. Из сообщений, поступивших в "Мошеловку", и из данных, опубликованных в открытых источниках, следует что от действий этих мошенников пострадали уже несколько десятков человек. "Но мы уверены, что масштаб проблемы гораздо серьезней", - добавила она. По словам Лазаревой, звонки в мессенджеры российских пользователей от мошенников стали более частыми, поскольку российские операторы связи противодействуют технологии подменных номеров. "Звонки в мессенджеры позволяют злоумышленникам обходить эти ограничения. Кроме того, в последние несколько лет активно развивается рынок продажи виртуальных сим-карт, которые позволяют приобрести номер любой страны и любого оператора", - пояснила эксперт.
https://ria.ru/20230124/gosuslugi-1846953258.html
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общество, технологии, евгения лазарева, сша, канада, россия
Общество, Технологии, Евгения Лазарева, США, Канада, Россия
04:50 25.01.2023
 
Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг"

"Мошеловка": мошенники звонят с номеров США для получения доступа к профилям "Госуслуг"

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под предлогом доставки важной корреспонденции пытаются заполучить доступ к профилям на портале "Госуслуги" или на финансовых маркетплейсах, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"В начале года "Мошеловка" зафиксировала всплеск звонков, поступающих гражданам России в популярных мессенджерах с номеров с телефонными кодами США и Канады. Чаще всего пользователи платформы пишут о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио", - рассказала эксперт.
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Россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии
По ее словам, злоумышленники под предлогом доставки важной корреспонденции от госорганов просят называть коды из смс от финансовых маркетплейсов или портала госуслуг. "Когда мошенники получают коды, они получают и контроль над профилями пользователей, подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями сервисов", - отметила Лазарева.
Из сообщений, поступивших в "Мошеловку", и из данных, опубликованных в открытых источниках, следует что от действий этих мошенников пострадали уже несколько десятков человек. "Но мы уверены, что масштаб проблемы гораздо серьезней", - добавила она.
По словам Лазаревой, звонки в мессенджеры российских пользователей от мошенников стали более частыми, поскольку российские операторы связи противодействуют технологии подменных номеров. "Звонки в мессенджеры позволяют злоумышленникам обходить эти ограничения. Кроме того, в последние несколько лет активно развивается рынок продажи виртуальных сим-карт, которые позволяют приобрести номер любой страны и любого оператора", - пояснила эксперт.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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ОбществоТехнологииЕвгения ЛазареваСШАКанадаРоссия
 
 
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