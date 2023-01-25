https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html

Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг"

Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг" - РИА Новости, 25.01.2023

Эксперты рассказали, как мошенники получают доступ к профилям "Госуслуг"

Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T04:50

2023-01-25T04:50

2023-01-25T04:50

общество

технологии

евгения лазарева

сша

канада

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под предлогом доставки важной корреспонденции пытаются заполучить доступ к профилям на портале "Госуслуги" или на финансовых маркетплейсах, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "В начале года "Мошеловка" зафиксировала всплеск звонков, поступающих гражданам России в популярных мессенджерах с номеров с телефонными кодами США и Канады. Чаще всего пользователи платформы пишут о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио", - рассказала эксперт. По ее словам, злоумышленники под предлогом доставки важной корреспонденции от госорганов просят называть коды из смс от финансовых маркетплейсов или портала госуслуг. "Когда мошенники получают коды, они получают и контроль над профилями пользователей, подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями сервисов", - отметила Лазарева. Из сообщений, поступивших в "Мошеловку", и из данных, опубликованных в открытых источниках, следует что от действий этих мошенников пострадали уже несколько десятков человек. "Но мы уверены, что масштаб проблемы гораздо серьезней", - добавила она. По словам Лазаревой, звонки в мессенджеры российских пользователей от мошенников стали более частыми, поскольку российские операторы связи противодействуют технологии подменных номеров. "Звонки в мессенджеры позволяют злоумышленникам обходить эти ограничения. Кроме того, в последние несколько лет активно развивается рынок продажи виртуальных сим-карт, которые позволяют приобрести номер любой страны и любого оператора", - пояснила эксперт.

https://ria.ru/20230124/gosuslugi-1846953258.html

https://ria.ru/20230116/uvedomleniya-1845261791.html

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общество, технологии, евгения лазарева, сша, канада, россия