https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847269130.html

Молдавия пользуется преимуществами участия в СНГ, заявили в МИД России

Молдавия пользуется преимуществами участия в СНГ, заявили в МИД России - РИА Новости, 25.01.2023

Молдавия пользуется преимуществами участия в СНГ, заявили в МИД России

Несмотря на высказывания высокопоставленных молдавских политиков о невостребованности СНГ для Кишинева, республика продолжает пользоваться преимуществами... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:58

2023-01-25T10:58

2023-01-25T10:58

в мире

молдавия

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Несмотря на высказывания высокопоставленных молдавских политиков о невостребованности СНГ для Кишинева, республика продолжает пользоваться преимуществами участия в СНГ, а ее выход из объединения ударил бы по простым жителям, сообщил Первый департамент стран СНГ МИД РФ. Департамент сообщил, что Молдавия сократила участие в делах Содружества, не направляет представителей на заседания уставных органов СНГ, отказалась от сопредседательства в организации в 2023 году и от реализации межгоспрограммы "Культурные столицы Содружества" в молдавском городе Комрате. "Хотели бы, однако, отметить, что Молдавия все же продолжает пользоваться преимуществами своего участия в СНГ и в 285 в международных договорах в рамках или связанных с Содружеством", - сообщил департамент в своём Telegram-канале. Например, зона свободной торговли - важный элемент обеспечения доступа молдавской продукции на рынки стран СНГ. На СНГ приходится более 25% товарооборота Молдавии, отметили в департаменте. А в таких сферах, как сельское хозяйство и фармацевтика, экспорт молдавской продукции в государства Содружества по отдельным позициям превышает 90%. "Безвизовый режим, трудовая миграция и образование: за 2022 год только в России на миграционный учет поставлено не менее 125 тысяч граждан Молдавии. Важным источником формирования молдавского ВВП остаётся приток денежных средств от работающих в России молдавских граждан", - добавили в департаменте. "Возникает вопрос, кому выгоден выход Молдавии из СНГ? Очевидно, что расплачиваться за такое решение Кишинева пришлось бы в первую очередь простым гражданам Молдавии", - резюмировал Первый департамент стран СНГ МИД РФ. Ранее молдавский вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску заявил, что Содружество независимых государств больше не функционирует, поэтому Молдавия не участвует в заседаниях организации. Он подчеркнул, что власти анализируют, остается ли эта организация актуальной или полезной для Молдавии. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в прошлом году также заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении 2022 года игнорировала заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

https://ria.ru/20230124/pamyatnik-1847189585.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)