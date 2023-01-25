https://ria.ru/20230125/moldaviya-1847244906.html

В Минобороны Молдавии заявили, что Кишинев пока не готов вступить в НАТО

В Минобороны Молдавии заявили, что Кишинев пока не готов вступить в НАТО - РИА Новости, 25.01.2023

В Минобороны Молдавии заявили, что Кишинев пока не готов вступить в НАТО

Молдавия на данном этапе не готова стать членом НАТО из-за слабого оснащения национальной армии, заявил глава минобороны республики Анатолий Носатый. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:21

2023-01-25T09:21

2023-01-25T09:31

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майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 25 янв – РИА Новости. Молдавия на данном этапе не готова стать членом НАТО из-за слабого оснащения национальной армии, заявил глава минобороны республики Анатолий Носатый. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. "Во-первых, президент Санду не говорила в этом интервью о НАТО. Существуют и другие альянсы, конфигурации, в том числе и на региональном уровне. Во-вторых, мало одного желания вступить в НАТО. Это довольно-таки мощная военно-политическая организация, чтобы в нее войти, нужно провести ряд реформ, модернизировать армию, внедрять определенные стандарты, вносить свою лепту в бюджет альянса. Давайте честно признаем: мы не готовы на данном этапе стать членом НАТО, оснащение национальной армии оставляет желать лучшего", - заявил Носатый интернет-каналу Rlive, комментируя заявления главы республики. Глава МО Молдавии отметил, что страна нуждается в новом вооружении. По его словам, меняющаяся обстановка в соседней Украине требует пересмотра потребностей оборонного сектора Молдавии. "Изменения, связанные с военными событиями на Украине, заставляют нас пересмотреть текущее состояние в оборонной сфере. К сожалению, мы не можем справиться со всеми вызовами, которые существуют сейчас, а наш статус нейтралитета оставил нас один на один с проблемами", - сказал Носатый. Министр подчеркнул, что он лично не может выступать за изменение нейтрального статуса, но призвал политиков найти соответствующее решение. "Я не принимаю решения об изменении нейтрального статуса, я представляю исполнительную власть. Соответствующее решение нужно принимать политикам, и обязательно учитывая мнение граждан страны. Но вот что касается увеличения оборонного бюджета, это должно быть сделано без оглядки на желание вступить в какой-либо альянс. Молдавия должна иметь крепкую армию для обороны", - считает Носатый. Правительство Молдавии запланировало на оборонные нужды в 2023 году почти 1,7 млрд леев (более 87 миллионов долларов), что составляет 0,55% валового внутреннего продукта. Для сравнения, соседняя Румыния, член НАТО, начиная с этого года будет тратить на оборону 2,5% ВВП, ее оборонный бюджет превысит 7,5 млрд евро. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847145484.html

https://ria.ru/20230124/moldaviya-1847077332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, майя санду, молдавия, украина, кишинев, нато