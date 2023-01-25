https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html

Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России

Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России - РИА Новости, 25.01.2023

Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России

Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:40

2023-01-25T15:40

2023-01-25T15:40

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты - мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире - что такое многополярный мир", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами. Он добавил, что также необходимо понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира) и нашу роль в этом многообразии".

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика