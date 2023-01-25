https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России - РИА Новости, 25.01.2023
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России
Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:40
2023-01-25T15:40
2023-01-25T15:40
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты - мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире - что такое многополярный мир", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами. Он добавил, что также необходимо понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира) и нашу роль в этом многообразии".
https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России
Путин: необходимо понять, что такое многополярный мир и какое место в нем занимает Россия
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты - мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире - что такое многополярный мир", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами.
Он добавил, что также необходимо понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира) и нашу роль в этом многообразии".