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Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России - РИА Новости, 25.01.2023
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России
Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:40
2023-01-25T15:40
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты - мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире - что такое многополярный мир", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами. Он добавил, что также необходимо понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира) и нашу роль в этом многообразии".
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
15:40 25.01.2023
 
Путин задался вопросом, в чем заключается будущее России

Путин: необходимо понять, что такое многополярный мир и какое место в нем занимает Россия

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем заключается наше будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты - мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире - что такое многополярный мир", - сказал Путин в ходе встречи с российскими студентами.
Он добавил, что также необходимо понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира) и нашу роль в этом многообразии".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 17:49
Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира
 
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