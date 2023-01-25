В несколько школ Томска поступили анонимки о "минировании"
Оперативные службы проверяют сообщения о "минировании" сразу нескольких школ в Томске
Сотрудники полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 янв - РИА Новости. Оперативные службы Томской области проверяют сообщения о "минировании" сразу нескольких школ в Томске, сообщила в среду обладминистрация.
"Сегодня, 25 января, сразу в несколько томских школ по электронной почте поступили анонимные сообщения о "минировании", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что оперативные службы региона полностью контролируют ситуацию и отрабатывают каждое сообщение.
"Оснований для паники нет, ситуация находится под полным контролем, параллельно устанавливаются организаторы провокаций. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, направленных по электронной почте из-за рубежа", - приводятся в сообщении слова замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.
Вице-губернатор уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс необходимых мероприятий.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.