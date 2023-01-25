https://ria.ru/20230125/minirovanie-1847235590.html

В несколько школ Томска поступили анонимки о "минировании"

В несколько школ Томска поступили анонимки о "минировании" - РИА Новости, 25.01.2023

В несколько школ Томска поступили анонимки о "минировании"

Оперативные службы Томской области проверяют сообщения о "минировании" сразу нескольких школ в Томске, сообщила в среду обладминистрация. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:03

2023-01-25T08:03

2023-01-25T08:03

происшествия

томск

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 25 янв - РИА Новости. Оперативные службы Томской области проверяют сообщения о "минировании" сразу нескольких школ в Томске, сообщила в среду обладминистрация. "Сегодня, 25 января, сразу в несколько томских школ по электронной почте поступили анонимные сообщения о "минировании", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что оперативные службы региона полностью контролируют ситуацию и отрабатывают каждое сообщение. Вице-губернатор уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс необходимых мероприятий. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230123/devushka-1846851043.html

https://ria.ru/20230121/draka-1846501004.html

томск

томская область

россия

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происшествия, томск, томская область, россия