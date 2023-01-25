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Итоги нового расследования по MH17 объявят 8 февраля - РИА Новости, 25.01.2023
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Итоги нового расследования по MH17 объявят 8 февраля
Итоги нового расследования по MH17 объявят 8 февраля - РИА Новости, 25.01.2023
Итоги нового расследования по MH17 объявят 8 февраля
Итоги нового расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 г будут объявлены в Нидерландах 8 февраля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:44
2023-01-25T18:44
в мире
россия
нидерланды
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
донбасс
mh17. расследование
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СТРАСБУРГ, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Итоги нового расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 г будут объявлены в Нидерландах 8 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры королевства Брехтье ван де Мосдейк. "Да, результаты нового расследования будут объявлены 8 февраля. Их объявят на пресс-конференции", - сказала ван де Мосдейк в ответ на вопрос о том, когда ожидаются результаты нового расследования. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20221119/shulgin-1832673932.html
https://ria.ru/20221118/mh17-1832523894.html
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нидерланды
украина
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в мире, россия, нидерланды, украина, бук (зенитный ракетный комплекс), донбасс, mh17. расследование
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Бук (зенитный ракетный комплекс), Донбасс, MH17. Расследование
18:44 25.01.2023
 
Итоги нового расследования по MH17 объявят 8 февраля

Итоги нового расследования по делу о крушении рейса MH17 на Украине объявят 8 февраля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фото
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СТРАСБУРГ, 25 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Итоги нового расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 г будут объявлены в Нидерландах 8 февраля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры королевства Брехтье ван де Мосдейк.
"Да, результаты нового расследования будут объявлены 8 февраля. Их объявят на пресс-конференции", - сказала ван де Мосдейк в ответ на вопрос о том, когда ожидаются результаты нового расследования.
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин
19 ноября 2022, 00:36
Посол в Гааге прокомментировал схожесть реакции на инцидент в Польше и MH17
Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 15:53
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.
МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 12:50
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17
 
В миреРоссияНидерландыУкраинаБук (зенитный ракетный комплекс)ДонбассMH17. Расследование
 
 
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